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百人到場惜未坐滿 沈伯洋、賴瑞隆開金嗓唱這首歌

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場。記者洪子凱／攝影
民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場。記者洪子凱／攝影

民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場，雖然會場僅坐滿一半不過現場支持者仍相當熱情，而沈、賴也開金嗓，金曲連發，場面熱鬧。

2026九合一選舉

北高兩黨部今天舉辦唱歌見面會除了黨部主委吳沛憶、黃捷到場外，也邀請北高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆到場，不過由於舉辦時間是平日晚上，活動會場大約僅坐滿一半，但現場民眾仍相當熱情，開場由沈伯洋與綠營中山大同4位參選人顏若芳、林亮君、賴俊翰、林子揚帶來樂團滅火器「自信勇敢咱的名」。

緊接著沈伯洋、賴瑞隆、黃捷、吳沛憶帶來芒果醬「我喜歡你」，雖然幾人看起來略顯生疏，還來重來一次，但是感情豐富。黃捷也透露，沈伯洋過去在台北大學教書，有學生意外發現沈長的很像郭佐治，這次就特別來個模仿秀，「沒想到沈伯洋後來就剪頭髮了」，逗得台下觀眾哈哈大笑。

今天整場活動約40分鐘，結束前粉絲仍意猶未盡，高喊「安可」，幾人也接連帶來王菲「紅豆」、八點檔金曲「飛龍在天」等歌曲，會後更與粉絲一一互動合照。

民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場。記者洪子凱／攝影
民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場。記者洪子凱／攝影

沈伯洋 賴瑞隆 林亮君 2026九合一選舉 台北市選舉 高雄市選舉

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