百人到場惜未坐滿 沈伯洋、賴瑞隆開金嗓唱這首歌

民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場，雖然會場僅坐滿一半不過現場支持者仍相當熱情，而沈、賴也開金嗓，金曲連發，場面熱鬧。

北高兩黨部今天舉辦唱歌見面會除了黨部主委吳沛憶、黃捷到場外，也邀請北高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆到場，不過由於舉辦時間是平日晚上，活動會場大約僅坐滿一半，但現場民眾仍相當熱情，開場由沈伯洋與綠營中山大同4位參選人顏若芳、林亮君、賴俊翰、林子揚帶來樂團滅火器「自信勇敢咱的名」。

緊接著沈伯洋、賴瑞隆、黃捷、吳沛憶帶來芒果醬「我喜歡你」，雖然幾人看起來略顯生疏，還來重來一次，但是感情豐富。黃捷也透露，沈伯洋過去在台北大學教書，有學生意外發現沈長的很像郭佐治，這次就特別來個模仿秀，「沒想到沈伯洋後來就剪頭髮了」，逗得台下觀眾哈哈大笑。

今天整場活動約40分鐘，結束前粉絲仍意猶未盡，高喊「安可」，幾人也接連帶來王菲「紅豆」、八點檔金曲「飛龍在天」等歌曲，會後更與粉絲一一互動合照。