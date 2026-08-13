快訊

陳幸妤轟趙建銘 把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川參訪有機農場推廣食農教育 允諾要當農友後盾

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川今參訪淡水牛埔有機農場，與青農一起採摘作物以及料理，體驗食農教育「從產地到餐桌」的理念。圖／李四川競辦提供
李四川今參訪淡水牛埔有機農場，與青農一起採摘作物以及料理，體驗食農教育「從產地到餐桌」的理念。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今早至淡水宮廟拜票，下午前往牛埔有機農場，與農場創辦人盧建和、二代青農盧苡甄採摘當季有機蔬菜，還親手料理「蔬菜燒燒」，共同推廣食農教育「從產地到餐桌」的理念。李四川表示會成為農友的堅強後盾。

2026九合一選舉

牛埔有機農場除了種植新鮮蔬菜，更長年推廣食農教育體驗活動，讓小朋友們可以了解到日常所吃蔬菜是怎麼產生，並體驗採摘、DIY，寓教於樂。李四川今一到農場，也主動脫下鞋子走在農場小石子路上，笑稱「小時候都是打赤腳」，並挽起袖子採摘紅鳳菜與紫蘇，實際參與農作，展現樸實接地氣的特質。

盧苡甄在現場逗趣表示「蔬菜燒燒、票開高高」，希望未來李四川若擔任市長，可以持續作為農友後盾，協助在地農友推廣農產品，李四川也當場允諾，一定會全力幫助新北農特產推銷，讓更多人看到新北之光。

盧建和分享，許多孩子原本有些挑食，透過一系列體驗活動，不但理解農友的辛苦，也因為親自採收及料理，開始喜歡吃蔬菜。李四川今天並親自下廚切菜、備料、煮菜，獲得青農盧苡甄大讚「刀工俐落、動作純熟」，盧苡甄並以「蔬菜燒燒」菜名，為李四川送上祝福「蔬菜燒燒、票開高高」。

李四川表示，未來一定會延續現有市政基礎，持續幫助在地農業發展，並攜手所有第一線農友，強化行銷、拓展市場，將新北農特產品發揚光大，守護農民朋友的生計，讓更多人看見新北之光。今日參訪，立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰、議員參選人呂鈞鴻、淡水區中和里長王文輝也一同共襄盛舉。

李四川今參訪淡水牛埔有機農場，與青農盧苡甄(右2)一同採摘作物以及料理，體驗食農教育「從產地到餐桌」的理念。圖／李四川競辦提供
李四川今參訪淡水牛埔有機農場，與青農盧苡甄(右2)一同採摘作物以及料理，體驗食農教育「從產地到餐桌」的理念。圖／李四川競辦提供

李四川 食農教育 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

石虎的回家路通到涵碧樓 55農友用一片片農田串起保育網

林保署、生多所攜手涵碧樓 打造五星級友善永續餐桌守護石虎回家的路

拜票人員幼兒園門口抽菸？ 李四川競辦反擊：勿以未查證訊息惡意連結

新北願景⋯李四川提雙北30分鐘生活圈 蘇巧慧暢談觀光政見

相關新聞

蘇巧慧首場夜市拜票！從綠營票倉三重起跑 今晚三和夜市掃街

民進黨新北市長參選人蘇巧慧首場夜市掃街選擇綠營票倉三重區，今晚由立委李坤城、以及市議員李余典、李倩萍、顏蔚慈、邱婷蔚、參選人陳俊維陪同，進入三和觀光夜市拜票，受到支持者熱烈歡迎。

百人到場惜未坐滿 沈伯洋、賴瑞隆開金嗓唱這首歌

民進黨北、高兩位市長參選人沈伯洋、賴瑞隆今出席兩邊黨部共同舉辦歌唱見面會，吸引百名支持者到場，雖然會場僅坐滿一半不過現場支持者仍相當熱情，而沈、賴也開金嗓，金曲連發，場面熱鬧。

李四川參訪有機農場推廣食農教育 允諾要當農友後盾

國民黨新北市長參選人李四川今早至淡水宮廟拜票，下午前往牛埔有機農場，與農場創辦人盧建和、二代青農盧苡甄採摘當季有機蔬菜，還親手料理「蔬菜燒燒」，共同推廣食農教育「從產地到餐桌」的理念。李四川表示會成為農友的堅強後盾。

龍科三期歸功誰？黃世杰批張善政沒做事 市府回嗆：農水署站台交代了？

龍科三期開發案復活，民進黨桃園市長參選人黃世杰批國民黨桃園市長張善政「割稻尾」，今再質疑張若早知台積電有望回桃園，那麼張對未來的整體規畫是什麼；桃園市新聞處長羅楚東反批黃是跳針追問台積電，「自得其樂，但毫無建設性」。

備戰2026地方大選！傳民進黨推派他出戰竹北市長 原因曝光

備戰2026地方大選，新竹縣選情逐漸升溫。民進黨新竹縣長參選人、現任竹北市長鄭朝方昨晚在社群平台曬出3人合照，分別為陽明交通大學教師曾聖凱及科技業出身的林憬良，外界解讀為民進黨竹北市長人選首度浮上檯面。據了解，民進黨新竹縣黨部今天下午會議討論後，最終人選可望由曾聖凱出線。

藍白合引黨內質疑？戴錫欽：友黨有人當選「掉的搞不好是我自己」

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。戴錫欽上午再受訪指出，多席次選舉，其他黨候選人當選，國民黨就有人可能會掉，而歷屆自己得票都在後半段，「掉的搞不好就是我自己」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。