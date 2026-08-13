李四川參訪有機農場推廣食農教育 允諾要當農友後盾

國民黨新北市長參選人李四川今早至淡水宮廟拜票，下午前往牛埔有機農場，與農場創辦人盧建和、二代青農盧苡甄採摘當季有機蔬菜，還親手料理「蔬菜燒燒」，共同推廣食農教育「從產地到餐桌」的理念。李四川表示會成為農友的堅強後盾。

牛埔有機農場除了種植新鮮蔬菜，更長年推廣食農教育體驗活動，讓小朋友們可以了解到日常所吃蔬菜是怎麼產生，並體驗採摘、DIY，寓教於樂。李四川今一到農場，也主動脫下鞋子走在農場小石子路上，笑稱「小時候都是打赤腳」，並挽起袖子採摘紅鳳菜與紫蘇，實際參與農作，展現樸實接地氣的特質。

盧苡甄在現場逗趣表示「蔬菜燒燒、票開高高」，希望未來李四川若擔任市長，可以持續作為農友後盾，協助在地農友推廣農產品，李四川也當場允諾，一定會全力幫助新北農特產推銷，讓更多人看到新北之光。

盧建和分享，許多孩子原本有些挑食，透過一系列體驗活動，不但理解農友的辛苦，也因為親自採收及料理，開始喜歡吃蔬菜。李四川今天並親自下廚切菜、備料、煮菜，獲得青農盧苡甄大讚「刀工俐落、動作純熟」，盧苡甄並以「蔬菜燒燒」菜名，為李四川送上祝福「蔬菜燒燒、票開高高」。

李四川表示，未來一定會延續現有市政基礎，持續幫助在地農業發展，並攜手所有第一線農友，強化行銷、拓展市場，將新北農特產品發揚光大，守護農民朋友的生計，讓更多人看見新北之光。今日參訪，立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰、議員參選人呂鈞鴻、淡水區中和里長王文輝也一同共襄盛舉。