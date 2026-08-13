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龍科三期歸功誰？黃世杰批張善政沒做事 市府回嗆農水署站台交代了沒

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照

龍科三期開發案復活，民進黨桃園市長參選人黃世杰批國民黨桃園市長張善政「割稻尾」，今再質疑張若早知台積電有望回桃園，那麼張對未來的整體規畫是什麼；桃園市新聞處長羅楚東反批黃是跳針追問台積電，「自得其樂，但毫無建設性」。

2026九合一選舉

黃世杰批張善政「根本什麼事都沒做」，指近三年都是等中央與竹科管理局去溝通與協調，而市府派員參加會議，然後配合辦理相關業務，市長再跳出來收割成果，令人遺憾。

黃世杰說，桃園當然歡迎台積電，但一個負責任的市長，不能只有一句歡迎。台積電若能順利進駐，應成為桃園下波產業升級引擎，串聯平鎮、中壢等產業園區，應提前盤點道路、住宅、公共設施與生活需求；對於水電等涉及中央權責的基礎條件，市府也應主動掌握產業需求、積極與中央協調，而不是被動等待。

黃世杰強調，產業發展牽動的不只是廠區，而是整個龍潭、平鎮生活圈，要讓產業、生活、地方需求整合，進而促進多方互惠發展。重大投資能不能真正落地，考驗的是市長整合資源、協調中央與解決問題的能力。未來若擔任市長，會主動與中央、國科會及產業界協調，把土地、水電、交通、人才等條件提前佈局好，讓桃園不是被動等待企業選擇，而是主動創造企業願意投資的條件。

針對黃世杰提問，羅楚東回應市府已多次奉勸黃不要消費台積電，「尊重他這種自得其樂，但毫無建設性的競選策略」。

羅楚東表示，黃世杰從2022年就開始消費台積電，失去政權後再放任黨內同志利用自救會玩兩面手法，所以早已對黃世杰不期不待。

羅楚東也酸黃世杰「身為前法務部次長竟然捲入賄選及行政不中立爭議」，人設一夕之間崩壞，所以使出這種轉移焦點的手法，完全不令人意外，「每天追求曝光被報導，其實最應該交代的是自己否知法犯法，也應該說明還有沒有繼續參加農水署的造勢餐會？繼續上台喊凍蒜，繼續搭農水署雞蛋禮盒的順風車」。

張善政 黃世杰 龍科 2026九合一選舉

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