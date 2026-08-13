備戰2026地方大選！傳民進黨推派他出戰竹北市長 原因曝光

備戰2026地方大選，新竹縣選情逐漸升溫。民進黨新竹縣長參選人、現任竹北市長鄭朝方昨晚在社群平台曬出3人合照，分別為陽明交通大學教師曾聖凱及科技業出身的林憬良，外界解讀為民進黨竹北市長人選首度浮上檯面。據了解，民進黨新竹縣黨部今天下午會議討論後，最終人選可望由曾聖凱出線。

地方人士分析，鄭朝方較屬意由林憬良接棒，延續民進黨在竹北的政治布局，不過林憬良過去缺乏選舉及政治圈歷練，面對藍白陣營整合遲未定案的局勢，能否在選戰中突圍，仍有不小考驗。

相較之下，曾聖凱雖在上次立委選舉僅拿下3萬多票，落後國民黨林思銘及時代力量王婉諭，但落選後持續經營地方，已有實際選戰經驗，也累積一定地方基礎，因此近期獲得不少支持。

據掌握內部討論重點在於「如何對鄭朝方在選戰中獲得最大加分」，未來地方整合過程將借重林憬良的專長，有可能會擔任市長、縣長參選人的重要幹將，將充分發揮其人力與地方影響力。

據了解，雙方近期經過多次溝通討論討論，最終在民進黨新竹縣黨部在會議中確定由曾聖凱出戰竹北市長，最終結果尚待縣黨部公告。不過，最終人選仍須經民進黨中常會通過，相關提名程序才算正式完成。