藍白合引黨內質疑？戴錫欽：友黨有人當選「掉的搞不好是我自己」

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。戴錫欽上午再受訪指出，多席次選舉，其他黨候選人當選，國民黨就有人可能會掉，而歷屆自己得票都在後半段，「掉的搞不好就是我自己」。

戴錫欽昨天傳想請辭主委，他上午受訪指出，藍白合並沒有任何改變，相信多數黨籍議員跟提名人也非常了解，也非常感謝從昨天到今天，得到黨內很多的溫暖跟加油打氣的聲音，包括黨團內部的很多議員同志，也都給他非常多的鼓勵。

戴錫欽指出，在藍白合作的框架，以台北市為例，如果蔣萬安市長去幫民眾黨的議員站台，不管是國民黨現任議員或新人，會不會有壓力？當然會，這是人之常情，因為終究在多席次選舉，不只當選一席，只要有其他黨的人當選，國民黨可能就會有人會掉。

戴錫欽也直言，其實可以去查一下過去的得票紀錄，以自己的松山信義選區為例，其實自己的得票都在後半段，如果同選區的民眾黨的議員參選人當選，掉的不一定是別的議員「搞不好就是我自己」。

戴錫欽指出，他擔任黨部主委的工作，而藍白合的合作框架又確定，他很難去要求，或是在台北市之外、藍白合作的框架，而讓蔣萬安市長不去幫白營的候選人站台。

戴錫欽表示，如果大家有更高明的意見，他也樂於聽從，所以接下來會在很短的時間內再次徵詢所有黨籍的議員，以及新人提名人，對於未來市長站台這件事，以及針對昨天民進黨宣布採取「聯合競選、配票」大家的進一步的討論，等到有共識之後，再會對外界說明。

他也說，如果黨內有更多前輩、更多優秀同志認為有更好的輔選策略，能夠讓國民黨的席次極大化的話，他也非常樂見其成，他也不會棧戀，願以讓賢。