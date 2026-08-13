快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合引黨內質疑？戴錫欽：友黨有人當選「掉的搞不好是我自己」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽（左）和蔣萬安在議會交換意見。聯合報系資料照
台北市議長戴錫欽（左）和蔣萬安在議會交換意見。聯合報系資料照

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。戴錫欽上午再受訪指出，多席次選舉，其他黨候選人當選，國民黨就有人可能會掉，而歷屆自己得票都在後半段，「掉的搞不好就是我自己」。

2026九合一選舉

戴錫欽昨天傳想請辭主委，他上午受訪指出，藍白合並沒有任何改變，相信多數黨籍議員跟提名人也非常了解，也非常感謝從昨天到今天，得到黨內很多的溫暖跟加油打氣的聲音，包括黨團內部的很多議員同志，也都給他非常多的鼓勵。

戴錫欽指出，在藍白合作的框架，以台北市為例，如果蔣萬安市長去幫民眾黨的議員站台，不管是國民黨現任議員或新人，會不會有壓力？當然會，這是人之常情，因為終究在多席次選舉，不只當選一席，只要有其他黨的人當選，國民黨可能就會有人會掉。

戴錫欽也直言，其實可以去查一下過去的得票紀錄，以自己的松山信義選區為例，其實自己的得票都在後半段，如果同選區的民眾黨的議員參選人當選，掉的不一定是別的議員「搞不好就是我自己」。

戴錫欽指出，他擔任黨部主委的工作，而藍白合的合作框架又確定，他很難去要求，或是在台北市之外、藍白合作的框架，而讓蔣萬安市長不去幫白營的候選人站台。

戴錫欽表示，如果大家有更高明的意見，他也樂於聽從，所以接下來會在很短的時間內再次徵詢所有黨籍的議員，以及新人提名人，對於未來市長站台這件事，以及針對昨天民進黨宣布採取「聯合競選、配票」大家的進一步的討論，等到有共識之後，再會對外界說明。

他也說，如果黨內有更多前輩、更多優秀同志認為有更好的輔選策略，能夠讓國民黨的席次極大化的話，他也非常樂見其成，他也不會棧戀，願以讓賢。

2026九合一選舉 台北市選舉 戴錫欽 藍白合

延伸閱讀

倦勤、中傷？台北市議長戴錫欽拋震撼彈：慎重評估請辭黨部主委

戴錫欽考慮辭黨部主委 蔣萬安：黨部會有完整規劃

北市選戰布局內訌？戴錫欽萌生辭黨部主委之意...蔣萬安說話了

被鄭朝方勸進竹北市長？藍營林啟賢首曝藍白合內幕

相關新聞

備戰2026地方大選！傳民進黨推派他出戰竹北市長 原因曝光

備戰2026地方大選，新竹縣選情逐漸升溫。民進黨新竹縣長參選人、現任竹北市長鄭朝方昨晚在社群平台曬出3人合照，分別為陽明交通大學教師曾聖凱及科技業出身的林憬良，外界解讀為民進黨竹北市長人選首度浮上檯面。據了解，民進黨新竹縣黨部今天下午會議討論後，最終人選可望由曾聖凱出線。

藍白合引黨內質疑？戴錫欽：友黨有人當選「掉的搞不好是我自己」

2026北市議員選舉，傳出國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，因與部分議員在藍白合判斷上出現歧見，昨受訪透露想辭去主委一職。戴錫欽上午再受訪指出，多席次選舉，其他黨候選人當選，國民黨就有人可能會掉，而歷屆自己得票都在後半段，「掉的搞不好就是我自己」。

李四川參訪有機農場推廣食農教育 允諾要當農友後盾

國民黨新北市長參選人李四川今早至淡水宮廟拜票，下午前往牛埔有機農場，與農場創辦人盧建和、二代青農盧苡甄採摘當季有機蔬菜，還親手料理「蔬菜燒燒」，共同推廣食農教育「從產地到餐桌」的理念。李四川表示會成為農友的堅強後盾。

龍科三期歸功誰？黃世杰批張善政沒做事 市府回嗆農水署站台交代了沒

龍科三期開發案復活，民進黨桃園市長參選人黃世杰批國民黨桃園市長張善政「割稻尾」，今再質疑張若早知台積電有望回桃園，那麼張對未來的整體規畫是什麼；桃園市新聞處長羅楚東反批黃是跳針追問台積電，「自得其樂，但毫無建設性」。

雲林縣長參選人張嘉郡提寵物政見 打造人寵共融讓毛孩家族超有感

雲林縣長參選人張嘉郡今天以「幸福雲林・寵愛共好」為願景，發表四大寵物經濟政見，從寵物治理、友善生活、青年創業、企業研發到智慧服務全面佈局，盼從動物保護進一步走向人寵共融與產業發展，重視毛孩食安打造專屬的「雲林寵物良品」，多個寵物家族帶著毛小孩參加，並支持共為毛孩打造更美好的寵物環境，場面溫馨。

沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

台北市府前發言人李政軒涉洩密案請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪針對市長蔣萬安，他指出，偵查不公開「不是叫你說謊，用邏輯錯亂方式回答」台北市長蔣萬安下午受訪反嗆，原話奉還給民進黨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。