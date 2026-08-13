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賴清德輔選提大陸「北戴河」柯志恩嗆：我更關心高雄後勁溪死魚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄後勁溪接連出現大量漂浮魚屍，楠梓藍昌路河段魚屍漂滿水面。圖／左楠區議員參選人薛兆基提供
高雄後勁溪接連出現大量漂浮魚屍，楠梓藍昌路河段魚屍漂滿水面。圖／左楠區議員參選人薛兆基提供

賴清德總統昨南下高雄開行動中常會，提及中共北戴河會議，大打兩岸牌為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆輔選。國民黨參選人、立委柯志恩表示，賴總統不關心美濃大峽谷、和山光電板及後勁溪死魚，談到北戴河朗朗上口、滔滔不絕；「有人把重點放在政治攻防，我選擇把心力放在高雄」。

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高雄去年接連發生美濃大峽谷盜採農地砂石及大樹和山光電板案，另在楠梓後勁溪近月來已發生多次魚群集體暴斃案，昨日又有大批死魚漂浮水面，問題延燒多時未解決。

民進黨中常會昨在高雄為立委賴瑞隆造勢，賴總統致詞時將北戴河與高雄選情有所連結。柯志恩臉書發文批評，賴總統對於美濃大峽谷不出聲關心，面對和山光電板不講話，後勁溪死魚當作沒看見。但談到北戴河，賴總統倒是朗朗上口、滔滔不絕。

柯志恩質疑，上個月後勁溪才清除5公噸死魚，不到一個月，昨天又傳出楠梓藍昌路一帶魚屍漂浮、惡臭四散，問題一再發生，政府卻還在一次次事後稽查、一次次開罰。難道要等下一批魚死了，才再來處理？

柯表示，藍營議員已提出建議，後勁溪應建置連續自動水質監測站，並針對高溫、低流量及興中制水閘門操作，建立中央與地方的聯合預警機制，「我們的目標是希望能夠提前發現問題、即時處理，而不是等到一批魚死了才補救一點、再等下一批魚死了才再修正一點」。

柯志恩強調，「比起胡亂指控、操弄情緒，我更關心高雄真實發生的問題」、「政治上的攻防可以有立場，但高雄的家園不會因為政治口水而變得更美好」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩不認同賴清德總統提及的中國大陸「北戴河」話題，強調她更關心高雄的「後勁溪」。圖／取自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人柯志恩不認同賴清德總統提及的中國大陸「北戴河」話題，強調她更關心高雄的「後勁溪」。圖／取自柯志恩臉書

2026九合一選舉 柯志恩 賴清德 高雄市選舉

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