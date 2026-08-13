雲林縣長參選人張嘉郡提寵物政見 打造人寵共融讓毛孩家族超有感

雲林縣長參選人張嘉郡今天以「幸福雲林・寵愛共好」為願景，發表四大寵物經濟政見，從寵物治理、友善生活、青年創業、企業研發到智慧服務全面佈局，盼從動物保護進一步走向人寵共融與產業發展，重視毛孩食安打造專屬的「雲林寵物良品」，多個寵物家族帶著毛小孩參加，並支持共為毛孩打造更美好的寵物環境，場面溫馨。

張嘉郡指出，毛小孩已是許多家庭重要成員，對寵物需求也從飼養延伸到食品、醫療、保健、旅遊及各項生活服務，尤其毛孩的食安更受重視，因此未來她將結合雲林優質農產，打造專屬毛孩的「雲林寵物良品」，以雲林優質食材透過驗證、品牌設計、電商與實體通路媒合，形成「雲林原料、在地製造、青年行銷」的特色供應鏈。

同時將推出「雲林寵物幣」，讓飼主在寵物用品和醫療都可獲加值使用，帶動寵物經濟發展，並結合美容、醫療打造「雲林寵物生活暨產業APP一站式資訊平台」，提供飼主更方便的服務與產業資訊。

「寵物政策不只把毛孩照顧好，更要讓飼主更安心；寵物經濟也不只是一個新市場，更是帶動產業的契機」張嘉郡說，據統計2025年雲林家犬、家貓已逾8萬3千隻，呈明顯成長趨勢，對家庭生活更扮演重要角色，因此除登記、絕育、防疫、認養之外，食安、醫療照護、友善及生活服務更刻不容緩。

她說，目前台灣寵物產業規模已突破800億元，具農產優勢的雲林更有條件投入寵物食品產業，這項新的產業鏈，勢必能為青年和企業創造更多發展機會，未來將進一步從治理、生活、產業及智慧服務等面向著手，擴大寵物治理量能、深化公私協力，獎勵建立責任飼養及寵物友善店家標章，串聯餐廳、旅宿、公園、商圈，打造完美的人寵共融環境。

雲林縣長參選人張嘉郡以「幸福雲林・寵愛共好」為願景，提出寵物政見，未來將打造人寵共融的美好環境，讓毛孩家族超有感。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡以「幸福雲林・寵愛共好」為願景，提出寵物政見，未來將打造人寵共融美好環境，讓毛孩家族超有感。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡以「幸福雲林・寵愛共好」為願景，提出寵物政見，未來將打造人寵共融的美好環境。記者蔡維斌／攝影