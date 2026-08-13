快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察2026城鎮韌性防空演習受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午視察2026城鎮韌性防空演習受訪。記者楊正海／攝影

台北市府前發言人李政軒涉洩密案請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪針對市長蔣萬安，他指出，偵查不公開「不是叫你說謊，用邏輯錯亂方式回答」台北市長蔣萬安下午受訪反嗆，原話奉還給民進黨。

2026九合一選舉

針對李政軒請辭，市府一開始發布派令稱其是因「生涯規劃」引發質疑，民進黨籍市議員議員簡舒培質疑蔣市府用「個人生涯規劃」幫李政軒美化，難怪大家覺得有蓋牌之嫌，蔣萬安答詢時指出，不能主動把偵查中的案件對外說明「難道你要我洩密嗎？」

至於沈伯洋今受訪指出，「偵查不公開不是叫你說謊，用邏輯錯亂方式回答」，蔣萬安下午視察2026城鎮韌性防空演習受訪回應時指出，從疫苗到毒油、蓋牌跟說謊，這樣的指控，原話奉還給民進黨。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨 2026九合一選舉

延伸閱讀

市府採購洩密案 盧秀燕：檢調小事大辦

沈伯洋提捷運盥洗掀攻防 蔣萬安：要先周延評估是否可行

簡舒培逼問挺韓還是挺傅？ 蔣萬安動怒：韓也罵過賴總統你接受嗎

沈伯洋批「殭屍都更」急診了還炫耀掛號多...蔣萬安拿這些指標案反擊

相關新聞

雲林縣長參選人張嘉郡提寵物政見 打造人寵共融讓毛孩家族超有感

雲林縣長參選人張嘉郡今天以「幸福雲林・寵愛共好」為願景，發表四大寵物經濟政見，從寵物治理、友善生活、青年創業、企業研發到智慧服務全面佈局，盼從動物保護進一步走向人寵共融與產業發展，重視毛孩食安打造專屬的「雲林寵物良品」，多個寵物家族帶著毛小孩參加，並支持共為毛孩打造更美好的寵物環境，場面溫馨。

沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

台北市府前發言人李政軒涉洩密案請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪針對市長蔣萬安，他指出，偵查不公開「不是叫你說謊，用邏輯錯亂方式回答」台北市長蔣萬安下午受訪反嗆，原話奉還給民進黨。

沈伯洋拜會命理師大耕！大罷免大成功預測翻車遭粉專打臉 32案全沒過

沈伯洋與命理師大耕座談引發討論，粉專翻出大耕過去曾預測「大罷免大成功」的言論，但2025年兩波共32案罷免案全數未通過，預測結果遭質疑…

何欣純、陳素月中彰聯手 承諾力拚中捷延伸彰化早日完工

民進黨台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月今天宣布，「綠線延伸、加速成真」，若二人當選，首屆任期會全力推動中捷綠線延伸線，北延大坑的部分不僅要動工，更要力拚4年內完工，南延彰化也會加速推進，讓台中和彰化共享產業、就業、就學的生活圈。

李四川參拜淡水7宮廟 暢談淡海3大政見

國民黨新北市長參選人李四川今日到淡水基層掃街，沿途參拜淡水7間宮廟，祈願神祇護佑市民安居樂業，受到廟方及鄉親歡迎。李四川表示，未來將全力推動「淡北快線」、「淡海科學城」，強化大眾交通運輸量能，帶動高科技產業進駐，並將興建「淡海新市鎮醫院」，提升在地醫療便利性，全面提升淡海地區居民生活品質。

屏東縣議員宋麗華情路坎坷 捲第二任丈夫詐欺案聲押 恐衝擊議員選情

屏東縣國民黨籍縣議員宋麗華情路坎坷，她與前夫蔡豪因家暴離婚，2020年嫁給第二任丈夫鄭任祐，2021年公投日穿婚紗投票、辦婚宴。鄭因涉詐欺罪遭新竹地院判刑4年，宋麗華二度離婚，未料遭捲入鄭任祐洗錢案件，遭檢方聲押，消息傳回地方震驚，恐衝擊第二選區議員選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。