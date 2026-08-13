沈伯洋喊話偵查不公開「不是叫你說謊」 蔣萬安反嗆：奉還給民進黨

台北市府前發言人李政軒涉洩密案請辭，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪針對市長蔣萬安，他指出，偵查不公開「不是叫你說謊，用邏輯錯亂方式回答」台北市長蔣萬安下午受訪反嗆，原話奉還給民進黨。

針對李政軒請辭，市府一開始發布派令稱其是因「生涯規劃」引發質疑，民進黨籍市議員議員簡舒培質疑蔣市府用「個人生涯規劃」幫李政軒美化，難怪大家覺得有蓋牌之嫌，蔣萬安答詢時指出，不能主動把偵查中的案件對外說明「難道你要我洩密嗎？」

至於沈伯洋今受訪指出，「偵查不公開不是叫你說謊，用邏輯錯亂方式回答」，蔣萬安下午視察2026城鎮韌性防空演習受訪回應時指出，從疫苗到毒油、蓋牌跟說謊，這樣的指控，原話奉還給民進黨。