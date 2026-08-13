何欣純、陳素月中彰聯手 承諾力拚中捷延伸彰化早日完工

民進黨台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月今天宣布，「綠線延伸、加速成真」，若二人當選，首屆任期會全力推動中捷綠線延伸線，北延大坑的部分不僅要動工，更要力拚4年內完工，南延彰化也會加速推進，讓台中和彰化共享產業、就業、就學的生活圈。

何欣純、陳素月今天共同舉辦記者會。何表示，台中捷運目前僅綠線通車，市民盼望完整的路網，因此下任市長最重要的工作，就是有效率的推進中捷各條線路；綠線延伸線是規畫中的一條路線，往北延伸大坑、往南延伸彰化，她若當選市長，北延大坑的部分首任4年一定要動工，更要力拚完工。

至於綠線南延彰化的部分，何欣純指出，必須由兩縣市共同合作，才能加速讓跨越大肚溪的軌道建設早日完工。陳素月也承諾，未來若當選縣長，會針對彰化的都市計畫、場站周邊開發與轉乘整合等工作，積極和中央溝通，提出一套完整的中彰區域交通藍圖。

何欣純、陳素月都表示，台中和彰化有大量的就業、就學和生活往來，中彰生活圈已打破行政界限，交通建設不能用單一縣市的思維推動，中捷綠線延伸彰化必須不分黨派共同支持，中彰聯手，讓捷運串連台中與彰化，帶動兩地的繁榮與發展。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，台中與彰化約有400萬人口，完整的大中部捷運路網需要跨縣市規畫執行，台中市議會民進黨團會全力支持中彰交通合作。民進黨彰化縣議會黨團代表黃柏瑜強調，大肚溪兩岸的鄉親都希望綠線延伸彰化早日實現，彰化端會結合鐵路高架、捷運南延與彰東都市計畫，讓交通建設與都市發展相互帶動。