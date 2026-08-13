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李四川參拜淡水7宮廟 暢談淡海3大政見

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今日到淡水基層掃街，沿途參拜淡水7間宮廟，祈願神祇護佑市民安居樂業，受到廟方及鄉親歡迎。圖／李四川競總提供
國民黨新北市長參選人李四川今日到淡水基層掃街，沿途參拜淡水7間宮廟，祈願神祇護佑市民安居樂業，受到廟方及鄉親歡迎。圖／李四川競總提供

國民黨新北市長參選人李四川今日到淡水基層掃街，沿途參拜淡水7間宮廟，祈願神祇護佑市民安居樂業，受到廟方及鄉親歡迎。李四川表示，未來將全力推動「淡北快線」、「淡海科學城」，強化大眾交通運輸量能，帶動高科技產業進駐，並將興建「淡海新市鎮醫院」，提升在地醫療便利性，全面提升淡海地區居民生活品質。

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李四川今接連前往淡水清水巖、東天慈聖宮、淡水龍山寺、布埔頭福德宮、竹篙厝福德宮、鄧公里福德宮及水碓福德宮參拜祈福，沿途受到眾多宮廟主委、幹部、在地里長及鄉親熱烈歡迎，並致贈吉祥物高喊「凍蒜」，包括台灣道教總會理事長謝榮壽、無黨團結聯盟總召蔡錦賢、新北市議員陳偉杰、陳家琪、議員參選人呂鈞鴻也一同參拜。

李四川表示，北海岸未來最大的發展契機，就是淡海科學城，因此交通必須先到位，擔任市長後將推動淡北快線，與台北市規劃中的社子捷運整合，串聯雙子星、北士科、淡海科學城及台北港，打造「北士科—淡海」AI科技走廊，並將全力推動淡海新市鎮二、三期高科技產業專區開發，帶動產業進駐、創造更多就業機會，讓在地年輕人可以在地就業。

李四川也提到，因應淡海新市鎮持續發展，人口穩定成長，加上北海岸地區高齡人口比例較高，未來醫療與照護需求將持續增加，未來擔任市長將推動淡海新市鎮醫院，打造高齡與復健照護重鎮，以慢性病治療、復健醫療及急性後期照護（PAC）為主要服務方向，同時解決淡水、三芝、石門地區急診需求。

國民黨新北市長參選人李四川今日到淡水基層掃街，沿途參拜淡水7間宮廟，祈願神祇護佑市民安居樂業，受到廟方及鄉親歡迎。圖／李四川競總提供
國民黨新北市長參選人李四川今日到淡水基層掃街，沿途參拜淡水7間宮廟，祈願神祇護佑市民安居樂業，受到廟方及鄉親歡迎。圖／李四川競總提供

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