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屏東縣議員宋麗華情路坎坷 捲第二任丈夫詐欺案聲押 恐衝擊議員選情

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣國民黨籍縣議員宋麗華（左），2020年嫁給第二任丈夫鄭任祐（右），兩人在2021年12月公投日當天現身投公投票，當晚辦婚宴。宋麗華今傳捲入鄭任祐案涉及洗錢等案，遭檢方聲押。聯合報系資料照
屏東縣國民黨籍縣議員宋麗華（左），2020年嫁給第二任丈夫鄭任祐（右），兩人在2021年12月公投日當天現身投公投票，當晚辦婚宴。宋麗華今傳捲入鄭任祐案涉及洗錢等案，遭檢方聲押。聯合報系資料照

屏東縣國民黨籍縣議員宋麗華情路坎坷，她與前夫蔡豪因家暴離婚，2020年嫁給第二任丈夫鄭任祐，2021年公投日穿婚紗投票、辦婚宴。鄭因涉詐欺罪遭新竹地院判刑4年，宋麗華二度離婚，未料遭捲入鄭任祐洗錢案件，遭檢方聲押，消息傳回地方震驚，恐衝擊第二選區議員選情。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文昨到屏東造勢，宋麗華未出席。宋麗華與第二任丈夫鄭任祐離婚。58歲宋麗華情路坎坷，曾是空姐，第一任丈夫蔡豪是前立委，宋麗華因而踏入政壇，宋曾任1屆屏東市民代表、5屆議員。宋麗華、蔡豪在2009年分別在屏東縣議員第一、二選區當選第17屆議員，創下中華民國地方自治史上頭一遭夫妻在同屆縣議員選舉中當選紀錄，後來蔡豪家暴涉案入獄，兩人離婚。

2020年4月宋麗華再婚與第二任老公鄭任佑登記，兩人在2021年12月18日公投當晚宴客，當天下午宋麗華與鄭任祐現身投開票所投公投票，宋麗華當時還穿婚紗現身，席開150桌，包下婚宴會館，事後被爆料遭欠餐廳尾款，事後付清引發地方議論。

宋麗華與鄭任祐當時受訪曾說，鄭稱，他是一家亞洲公司代表，從事亞洲部分投資。被問到兩人怎麼認識？鄭則稱做善事認識。宋麗華則補充說「機緣」。

宋麗華第二任丈夫鄭任祐涉詐欺案，新竹地院判決指出，約29年前鄭假借熟識美國在台協會人士，欲進行6億美金規模的冷氣壓縮機專利投資案，力邀好友彭男一家投資，未料彭男20多年來陸續匯款2242萬給鄭男卻未見獲利，散盡家產才知受騙，依詐欺罪判鄭男有期徒刑4年。

鄭任祐入監服刑，橋頭地檢署查出，鄭任祐涉及其他詐騙案，宋麗華金流疑涉及其中；另外，國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉夫婦也疑落入鄭任祐話術陷阱投資美國產業，損失數千萬元並提告。

屏東縣議員第二選區選8席，其中2席婦女保障名額，檯面表態參選的女性僅兩席現任縣議員宋麗華、何春美，幾乎等於「保送」，如今傳宋麗華遭聲押，衝擊選情布局；國民黨提名三席王景山、宋麗華、副議長盧文瑞。民進黨僅提名一席鄉長轉戰議員跑道徐國銘，其他為無黨參選。

2026九合一選舉 宋麗華 詐欺 議員 屏東縣選舉

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