沈伯洋拜會命理師大耕！大罷免大成功預測翻車遭粉專打臉 32案全沒過

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期動作頻頻，除了推出台北順起來歌曲、提出捷運站洗澡省30分鐘等政見，11日也與命理師大耕及多名身心靈業者座談，討論命理、身心靈產業與城市經濟的連結。

座談消息曝光後，粉專「政客爽」翻出大耕過去對2025年大罷免的預測，並認為他的預測與最後投票結果形成強烈對比。大耕在2025年大罷免期間曾多次發文看好罷免結果，並提到「至少4席」、「罷免也是一種改運的方式」、「再說一萬次，我就是XXX有夠準」等說法，更曾表示「大罷免大成功」，甚至喊出「7.26可以直接準備舉辦慶功宴」。

然而，2025年7月26日首波24名國民黨立委及新竹市長高虹安共25件罷免案投開票，最終全部未通過；其中有7名立委的同意票雖達法定門檻，但仍因不同意票較多而遭否決。

大罷免32案全未過 預測結果引發討論

不僅首波罷免案全數未通過，2025年8月23日第二波7名國民黨立委罷免案也全部遭否決，兩波合計32案均未通過。 因此，大耕的預測也被質疑其與最終投票結果之間存在明顯落差。

沈伯洋找大耕座談 聚焦命理身心靈產業

大耕也在臉書粉專表示，無論沈伯洋最終是否當選，對相關業界而言都是一項進展，命理、身心靈除了具有陪伴功能，也能與文化、觀光及城市經濟產生連結，希望相關討論不要只在選舉期間出現，而能進一步延伸至產業規範、從業者制度及消費者保障等議題。

大耕喊話蔣萬安 盼再與業界交流

大耕也強調，自己並非單純以政黨立場選擇合作對象，而是希望從「能為產業做什麼」的角度出發。他更公開向台北市長蔣萬安喊話，如果蔣萬安也願意與命理、身心靈業界交流，「我願意再揪一次」，希望不同政治立場的市長參選人都能聽見業界聲音。