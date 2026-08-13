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被鄭朝方勸進竹北市長？藍營林啟賢首曝藍白合內幕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢今天被民進黨新竹縣長參選人鄭朝方勸進。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢今天被民進黨新竹縣長參選人鄭朝方勸進。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢今天被民進黨新竹縣長參選人鄭朝方公開詢問「主席你有沒有考慮那個？」引發外界聯想是否有意勸進林啟賢參選竹北市長。對此，林啟賢回應，會先以黨中央的大局為重；不過，他也首度透露，早在兩個月前參加國民黨竹北市長初選時，就已知道藍白合存在協商問題，目前他只能「無聲勝有聲」，先以藍白合大局為重，再來考慮個人的規畫。

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林啟賢說，目前先以中央大局為重，盼藍白合作能夠成功，至於個人下一步規畫，則會等藍白合有較具體的結果後，再進一步考量自己的想法與安排。

是否有規畫跟鄭朝方市長共同攜手「更上一層樓」？林啟賢坦言，自己曾參加國民黨竹北市長初選，雖然「些微的輸」，但既然參與黨內初選，就代表確實有參選市長的意願，只是天不從人願，自己努力不夠，所以現在只能「無聲勝有聲」，先以藍白合大局為重，再來考慮個人的規畫。

國民黨新竹縣黨部6月公布竹北市長內參民調結果，投入初選的竹縣議員邱靖雅、林禹佑、吳旭智及竹北市民代表會主席林啟賢4人中，最終由吳旭智勝出，將代表藍營角逐下屆竹北市長。據了解，林啟賢與吳旭智兩人的內參民調僅差0.6％。林啟賢在竹北深耕20多年，相當熟悉竹北市政建設。

談到竹北市長藍白合，林啟賢透露，早在兩個月前參加國民黨竹北市長初選時，就已知道藍白合的問題。他表示，當時參與初選必須簽署切結書，其中內容提到，國民黨竹北市長候選人的提名，必須與台灣民眾黨協商，並建立協商機制，這讓他當時感到疑惑，「那個是國民黨的提名，為什麼特別要強調台灣民眾黨？」

林啟賢進一步表示，雖然相關高層至今都沒有公開承認，但依他私下獲得的消息，當時民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文已經建立協商機制。因此，他仍希望以大局為重，期待藍白最終能夠合作。

新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢今天被民進黨新竹縣長參選人鄭朝方勸進「更上一層樓」。對此，林啟賢回應，會先以黨中央的大局為重。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢今天被民進黨新竹縣長參選人鄭朝方勸進「更上一層樓」。對此，林啟賢回應，會先以黨中央的大局為重。記者郭政芬／攝影

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