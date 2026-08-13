「公廁」類比沈伯洋政見「捷運大澡堂」她怒批：護航爛政見不要同理心

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出運動驛站政策，國民黨北市議員柳采葳昨質疑捷運站增設密閉淋浴間會成為治安死角，今再與沈伯洋隔空交火，並指綠營側翼為了護航爛政見，連最基本的同理心都不要了。

沈伯洋今指出，有人的驛站還是比無人的公廁安全，柳采葳以此攻擊看來就是為反而反，且柳采葳的言論不僅抹黑北捷、捷運警察，也在抹黑蔣萬安。他也表示，確實也是有民眾有需求，因此希望透過運動驛站形式滿足需求。

柳采葳表示，沈伯洋不僅提不出任何防偷拍的具體配套，綠營側翼居然還冷血地發文嘲諷，瞎扯什麼「柳采葳瘋起來連蔣萬安都打」，甚至底下的綠營網軍還跟著起哄，酸說「那公廁是不是要關一關？」

她說，女性對偷拍的恐懼是真實的日常，側翼拿來當鬥爭工具，無恥至極，防範針孔偷拍、防範妨害秘密犯罪，是全台灣女性不分縣市、出門在外都在面對的真實痛點，難道民進黨執政的縣市就沒有偷拍案嗎？中央管轄的高鐵、台鐵就沒有針孔嗎？

柳采葳也說，拿生理剛需的「公廁」，去類比非必要、高風險的「捷運大澡堂」，如廁是人類出門在外的生理剛需，而「在捷運站洗澡更衣」是沈伯洋提出的毫無常識的非必要設施，沈伯洋今天卻是要在每日有數百萬高密度、高流動性通勤人潮的捷運地下體，憑空硬塞一個讓人「脫光洗澡」的高隱私死角。

她說，高流量地鐵站的公共淋浴間一旦被裝設了針孔攝影機，受害女性要承受多大的身心創傷？在毫無防範針孔的具體配套與預算下，這不是在給不法份子創造犯罪溫床，什麼才是？

柳采葳也指出，沈伯洋被質疑後，急忙假惺惺地抬出捷運警察與北捷同仁，指控她在「抹黑第一線」但真正壓榨、為難基層的人，就是沈伯洋，大筆一揮開支票要建「捷運澡堂」。

她說，一個站要增加多少清潔與巡檢人力？反針孔設備預算編多少？捷運警察要增加多少人？ 最後還不是要把這些「防狼、防偷拍、防針孔」的維安負擔，全部強塞給辛苦的捷運警察與站務同仁？