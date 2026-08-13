快訊

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

「啦啦隊女神」河智媛前老闆遭砍死！凶嫌出庭坦承傷害致死、家屬控殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

「公廁」類比沈伯洋政見「捷運大澡堂」她怒批：護航爛政見不要同理心

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出運動驛站政策，國民黨北市議員柳采葳昨質疑捷運站增設密閉淋浴間會成為治安死角。柳采葳提供。
民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出運動驛站政策，國民黨北市議員柳采葳昨質疑捷運站增設密閉淋浴間會成為治安死角。柳采葳提供。

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出運動驛站政策，國民黨北市議員柳采葳昨質疑捷運站增設密閉淋浴間會成為治安死角，今再與沈伯洋隔空交火，並指綠營側翼為了護航爛政見，連最基本的同理心都不要了。

2026九合一選舉

沈伯洋今指出，有人的驛站還是比無人的公廁安全，柳采葳以此攻擊看來就是為反而反，且柳采葳的言論不僅抹黑北捷、捷運警察，也在抹黑蔣萬安。他也表示，確實也是有民眾有需求，因此希望透過運動驛站形式滿足需求。

柳采葳表示，沈伯洋不僅提不出任何防偷拍的具體配套，綠營側翼居然還冷血地發文嘲諷，瞎扯什麼「柳采葳瘋起來連蔣萬安都打」，甚至底下的綠營網軍還跟著起哄，酸說「那公廁是不是要關一關？」

她說，女性對偷拍的恐懼是真實的日常，側翼拿來當鬥爭工具，無恥至極，防範針孔偷拍、防範妨害秘密犯罪，是全台灣女性不分縣市、出門在外都在面對的真實痛點，難道民進黨執政的縣市就沒有偷拍案嗎？中央管轄的高鐵、台鐵就沒有針孔嗎？

柳采葳也說，拿生理剛需的「公廁」，去類比非必要、高風險的「捷運大澡堂」，如廁是人類出門在外的生理剛需，而「在捷運站洗澡更衣」是沈伯洋提出的毫無常識的非必要設施，沈伯洋今天卻是要在每日有數百萬高密度、高流動性通勤人潮的捷運地下體，憑空硬塞一個讓人「脫光洗澡」的高隱私死角。

她說，高流量地鐵站的公共淋浴間一旦被裝設了針孔攝影機，受害女性要承受多大的身心創傷？在毫無防範針孔的具體配套與預算下，這不是在給不法份子創造犯罪溫床，什麼才是？

柳采葳也指出，沈伯洋被質疑後，急忙假惺惺地抬出捷運警察與北捷同仁，指控她在「抹黑第一線」但真正壓榨、為難基層的人，就是沈伯洋，大筆一揮開支票要建「捷運澡堂」。

她說，一個站要增加多少清潔與巡檢人力？反針孔設備預算編多少？捷運警察要增加多少人？ 最後還不是要把這些「防狼、防偷拍、防針孔」的維安負擔，全部強塞給辛苦的捷運警察與站務同仁？

2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉

延伸閱讀

沈伯洋拋「捷運站洗澡」政見喊省30分鐘 議員轟：盲目瞎抄國外地鐵

拋「地上權住宅」解都更挨批致敬共產 沈伯洋：這些人有點誇張

沈伯洋提捷運盥洗掀攻防 蔣萬安：要先周延評估是否可行

發言人涉案議員批蓋牌蔣萬安嗆「要我洩密？」 沈伯洋批：沒要你說謊

相關新聞

屏東縣議員宋麗華情路坎坷 捲第二任丈夫詐欺案聲押 恐衝擊議員選情

屏東縣國民黨籍縣議員宋麗華情路坎坷，她與前夫蔡豪因家暴離婚，2020年嫁給第二任丈夫鄭任祐，2021年公投日穿婚紗投票、辦婚宴。鄭因涉詐欺罪遭新竹地院判刑4年，宋麗華二度離婚，未料遭捲入鄭任祐洗錢案件，遭檢方聲押，消息傳回地方震驚，恐衝擊第二選區議員選情。

「公廁」類比沈伯洋政見「捷運大澡堂」她怒批：護航爛政見不要同理心

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出運動驛站政策，國民黨北市議員柳采葳昨質疑捷運站增設密閉淋浴間會成為治安死角，今再與沈伯洋隔空交火，並指綠營側翼為了護航爛政見，連最基本的同理心都不要了。

一個不見一個同台！鄭麗文、賴清德明赴彰化 王惠美動向成焦點

國民黨彰化縣長選舉仍有待整合，尤其化解「彰化一姐」縣長王惠美的「心結」更是重中之重，國民黨明天將在全縣最大票倉彰化市及縣長王惠美的「本命區」鹿港與福興，分別舉辦提名同志介紹說明會，主席鄭麗文將參加，但據了解，王惠美明天另有公務行程，不會參加說明會也不會與鄭麗文會面。

藍營倒戈？竹北代表會主席林啟賢挺鄭朝方：把建設帶進新竹縣

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天出席竹北市立幼兒園聯興分班改善工程完工活動，致詞時提到竹北市代會主席林啟賢，稱林是「最了解我的人」，更當場問「主席你有沒有考慮那個？」引發外界聯想是否有意勸進林啟賢參選竹北市長。林啟賢則表態說「全力讓朝方市長把竹北的建設帶到新竹縣」。

李四川淡水市場掃街 青年賣菜郎高喊凍蒜

國民黨新北市長參選人李四川今日前往淡水市場掃街，沿途受攤商及民眾熱情歡迎，許多果菜攤商紛紛拿起攤位的鳳梨、菜頭送給李四川，表達祝福與支持，更有年輕賣菜郎看到李四川到來，興奮跑出攤位到李四川面前高喊凍蒜，場面熱烈。

沈伯洋東門市場掃街 遭民眾高喊「扣分啦」

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到東門市場拜票，沈伯洋表示目標希望能夠走遍台北市所有市場，盡量收集第一線意見，東門市場就在他家附近，現在也準備改建，很多攤商也即將搬遷，對於攤商搬遷需求及意見，而這些都是他要關切的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。