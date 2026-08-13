一個不見一個同台！鄭麗文、賴清德明赴彰化 王惠美動向成焦點

國民黨彰化縣長選舉仍有待整合，尤其化解「彰化一姐」縣長王惠美的「心結」更是重中之重，國民黨明天將在全縣最大票倉彰化市及縣長王惠美的「本命區」鹿港與福興，分別舉辦提名同志介紹說明會，主席鄭麗文將參加，但據了解，王惠美明天另有公務行程，不會參加說明會也不會與鄭麗文會面。

巧合的是，日前酸王惠美施政滿意度中部五縣市最差的賴清德總統，明天上午將到員林郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，王惠美受邀參加，兩人的互動也引起政壇關切。

距投票只剩3個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政的選情依然低迷，前有民進黨參選人陳素月大幅領先，後有無黨籍彰化市前市長邱建富的威脅，雖說魏目前已積極整備成軍，似有起色，但最具關鍵的整合問題，仍是縣長王惠美的態度，是否會接競選主委大任。

據了解，王惠美上月25日與魏平政曾在縣長公館見面，魏平政依然維持「尊王」，除了請益外，也爭取支持。但據了解，王惠美本來認為爭取劉和然參選仍有很大空間，但黨中央在他出國之際，即匆匆決定徵召魏平政十分不悅，也認為魏平政的縣長之路必須更加努力。政壇認為似有破冰的跡象。

不過，國民黨彰化縣黨部8月3日舉辦參選人介紹說明會，雖然鄭麗文親自參加，但王惠美未參加過一場，顯然心結仍在。政壇仍寄望明天（14）日在彰化市及鹿港、福興的3場介紹會，能有轉機。但據了解，鄭麗文將再度南下參加，王惠美則以有公務行程為由，將不會參加，也不會與鄭麗文會面。

王惠美是極少數藍營縣市長，基於對總統尊重，在總統下鄉時幾乎都會陪同參訪 ，並趁機爭取二林精密機械園區開發案及彰化交流道特定區等開發案，在去年的彰化設計展中，賴總統還應王惠美邀請前來彰化觀看台灣設計展，政壇還傳出賴總統有意延攬王惠美擔任內政部長。

賴總統今年大年初三到鹿港天后宮參拜時，還罕見對著陪同的王惠美，為她8年來為彰化的辛苦表示感謝，沒想到賴總統本月八日卻酸王惠美的施政滿意度五縣市掛車尾，王惠美則罕見反擊 「總統您終於想到彰化了！希望您多多關心全台第一大縣彰化，有您的支持與鼓勵，彰化的改造才會成功」！

鄭麗文明天上午來彰化，未再安排與王惠美見面，反之，賴總統明天上午來彰化參加記者會，王惠美則獲邀參加，兩人的互動將是政壇關注焦點。