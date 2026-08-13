藍營倒戈？竹北代表會主席林啟賢挺鄭朝方：把建設帶進新竹縣

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天出席竹北市立幼兒園聯興分班改善工程完工活動，致詞時提到竹北市代會主席林啟賢，稱林是「最了解我的人」，更當場問「主席你有沒有考慮那個？」引發外界聯想是否有意勸進林啟賢參選竹北市長。林啟賢則表態說「全力讓朝方市長把竹北的建設帶到新竹縣」。

會後媒體追問是否意有所指「希望林啟賢出來參選」，鄭朝方表示，林啟賢在竹北深耕很久，這幾年來也相當支持他，對此非常感謝；至於林啟賢自己的人生規畫，則「全力給予尊重」。

對於鄭朝方的鼓勵喊話，林啟賢表示，感謝市長這幾年來，尤其最近對他的鼓勵，未來一定會跟著朝方市長，對於竹北市政及縣政共同努力，「這是參選的初衷」。

對於「更上一層樓」參選，林啟賢並未鬆口，僅表示自己「未來有自己的想法與規畫」，也感謝市長對他的提攜。至於外界關注的竹北市長「藍白合」議題，林啟賢則表示，目前「先以黨中央的大局為重」。

鄭朝方表示，他與林啟賢這幾年來互相欣賞、彼此尊重，竹北各項建設的推動也都有共同參與，特別感謝林啟賢以及副主席、黨籍市民代表們，看見竹北的改變並給予最大支持。

媒體追問林啟賢，接下來是否「將支持鄭朝方、而非支持國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩」。林啟賢回應「我們全力讓朝方市長還能夠把竹北的建設帶到新竹縣，也希望大家支持，讓鄭朝方有機會為新竹縣服務。」