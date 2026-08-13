李四川淡水市場掃街 青年賣菜郎高喊凍蒜

國民黨新北市長參選人李四川今日前往淡水市場掃街，沿途受攤商及民眾熱情歡迎，許多果菜攤商紛紛拿起攤位的鳳梨、菜頭送給李四川，表達祝福與支持，更有年輕賣菜郎看到李四川到來，興奮跑出攤位到李四川面前高喊凍蒜，場面熱烈。

李四川今日沿著淡水中正路、清水街、中山路進行市場掃街，沿途穿梭巷弄，盡力握到每位攤商、鄉親的手，向在地民眾問候，許多鄉親看到李四川到來，興奮高呼「是川伯！」並熱情拿起手機合影，李四川沿路更收到許多攤商致贈的吉祥物，充分展現基層的高度支持與熱情力挺。

沿途李四川也前往各地宮廟參拜，祈求神祇護佑新北市風調雨順、市民安居樂業，受到廟方人員熱情歡迎，新北市議員陳偉杰、市議員參選人呂鈞鴻全程陪同，多位淡水在地里長也表達熱情歡迎。

國民黨新北市長參選人李四川今日前往淡水市場掃街，沿途受攤商及民眾熱情歡迎。圖／李四川競辦提供