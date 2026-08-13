中醫藥界挺蘇巧慧 蘇拋設中西醫復健病房3大政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋舉行中醫師後援會成立大會，許多來自全台中醫師到場力挺。蘇巧慧也宣布3大中醫藥界政見，若當選新北市長，將把中醫納入城市醫療政策重要一環，包括市立醫院設立中西醫復健病房、獎勵中醫投入長照並發展智慧中醫藥科技，盼讓中醫走向更具主體性的醫療體系，也讓中醫專業進一步走入醫院、社區及長照體系。

蘇巧慧表示，新北市人口超過404萬，中醫師人數為全國第3多，但全市29個行政區中，仍有北海岸及山區11區中醫師不足。她提出「照顧照顧者」概念，市府將增加資源，鼓勵醫師及醫事人員走入偏鄉，相關經費由市府提供補助，讓偏鄉民眾獲得醫療照顧，也讓投入偏鄉服務的專業人員獲得實質鼓勵。

在醫療體系部分，蘇巧慧提出，未來將在新北市立醫院試行中西醫合併的復健病房，尤其中風、神經復健及其他長期性疾病患者，除接受西醫治療，也能接觸中醫專業，出院返家後則可銜接社區中醫診所，完整照顧體系。

蘇巧慧也提出獎勵中醫投入長照、補助中醫社區據點，鼓勵中醫師走出診所、進入社區，成為長期照顧體系的一環，中醫除了急性治療，也能在長期健康維護、慢性病照護及社區健康促進上發揮專業，市府應提供資源協助中醫拓展服務場域。

第三項政見是智慧中醫醫療，蘇巧慧說，望、聞、問、切是中醫核心診療方式，藉由穿戴式裝置、智慧大數據及精密醫療技術，把「懸絲診脈」的絲拉得更長更遠，並探索中醫與科技結合的新方向，透過科技協助健康管理及疾病預防「治未病」概念。

蘇巧慧表示，過去中醫、中藥長期被視為醫療體系中的補充性角色，導致資源及發展受到限制，但近年透過中醫藥發展法及中醫藥振興計畫，中醫逐步獲得制度與資源支持，未來也會持續支持中醫藥研究與發展，並贊成推動中醫藥研究所升格為院，爭取更多研究預算。

蘇巧慧說，過去11年在新北服務，從一件件個案與醫界交流，逐漸累積對中醫產業及從業人員需求的了解，這次成立中醫師後援會，對她而言不只是選舉支持，更代表過去多年互動累積的信任。

未來如果有機會治理新北，讓不同專業、不同產業都能在城市舞台上發揮所長。

新北市中醫師公會第一屆理事長蔡三郎致詞時說，蘇巧慧對中醫藥界不只是表態支持，更會深入研究法案來龍去脈、全力爭取，讓中醫界感受到「有錢、有人、有未來」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立中醫師後援會，北中南不少中醫師現身力挺。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立中醫師後援會，她也發表三大中醫藥政見。記者葉德正／攝影