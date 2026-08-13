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發言人涉案議員批蓋牌蔣萬安嗆「要我洩密？」 沈伯洋批：沒要你說謊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職，民進黨台北市長參選人沈伯洋今質疑偵查不公開是避免討論案情，不是要蔣主動說法、蓋牌。記者洪子凱／攝影
北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職，民進黨台北市長參選人沈伯洋今質疑偵查不公開是避免討論案情，不是要蔣主動說法、蓋牌。記者洪子凱／攝影

北市府前發言人李政軒捲入中市府採購案，日前請辭發言人一職。綠營質疑台北市長蔣萬安第一時間蓋牌，遭蔣反嗆偵查不公開「難道要我洩密嗎？」民進黨台北市長參選人沈伯洋今質疑偵查不公開是避免討論案情，不是要蔣主動說法、蓋牌，「這是邏輯問題」更批評蔣面對市民提出多項問題都選擇蓋牌，難道要一路蓋到11月嗎？

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沈伯洋表示，偵查不公開是指不要討論相關案情，不是說要主動蓋牌、說謊，今天北市府聲稱李政軒是因生涯規畫請辭，但明明就是被調查，跟規畫沒有關係，「這是很基本邏輯問題」，要尊重檢方偵查不公開原則避免討論案情，但不是說謊，應告訴民眾因為有案情調查，並說明當時為何用人會出錯以後如何避免，明明可以有正常答案，但北市府卻選擇用邏輯錯亂說謊。

而蔣萬安昨天下午到議會備詢也被議員問到立法院長韓國瑜怒批國民黨立院黨團總召傅崐萁今年總預算政黨協商卻多次未到，蔣萬安反嗆，「韓國瑜也罵過賴清德，議員接受嗎？」今更批民進黨雙標。沈伯洋說，總預算沒過市府、人民都會受到影響，議員問預算卡關台北市如何因應，蔣卻回答民進黨雙標，「這可能不是只有我聽不懂，市場隨便抓一個人來問都聽不懂蔣的答案」。

沈伯洋說，蔣萬安除了「問A答B」回答問題外，還有萬用模板，但完全都無法回答問題，包含兒虐、發言人涉案、環境衛生等問題都選擇蓋牌，質疑「難道要一路蓋牌到11月嗎？」

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