指賴總統稱中國介選是帶頭說鬼話 陳菁徽：民進黨選情告急就會抹紅

賴清德總統昨表示，中共北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨立委陳菁徽今表示，民進黨無法接受國民黨高雄市長參選人柯志恩，跟民進黨高雄市長參選人賴瑞隆民調不相上下，賴總統帶頭說鬼話。

陳菁徽說，今天鬼門開，昨天賴清德總統就在鬼話連篇。高雄市長選情柯志恩越來越好、氣勢越來越旺，這是高雄人的選擇，是高雄人智慧的展現。參考民調、調整策略，是選舉最基本的工作，以往號稱最會選舉的民進黨，好像忘記怎麼選舉了。

陳菁徽指出，民進黨從上到下，無法接受柯志恩民調跟高雄市長參選人賴瑞隆不相上下，甚至柯志恩已經超前的訊號。民進黨急了，賴總統竟然帶頭說鬼話，認為賴瑞隆民調低，都是中國在影響選舉，都是假民調、假消息。

她批評，台灣人民受夠這種沒有根據滿滿造謠的選舉奧步了，每次選舉民進黨選情告急，就會開始抹紅、編故事。如果真有證據，就讓檢調來辦，讓司法公布真相，不要以總統之姿，造總統級的謠言，說總統級的鬼話。

陳菁徽直指，民進黨民調低，其實就是中央執政問題重重，滿滿拖油瓶，賴總統顯然沒有意識到自己就是票房毒藥。一級致癌毒油過了一個半月，疑點重重，卻沒有人負責。賴政府的官員臉皮很厚，戀棧官位都不下台，人民無奈之下，就決定用選票來教訓。

陳菁徽說，賴瑞隆找賴清德，更是請鬼開藥單。以為新潮流相挺，選情會改善，殊不知越挺大家越不滿，覺得都新潮流獨佔，吃銅吃鐵沒有貢獻，還不如全部轉支持柯志恩，至少對高雄發展更好。七月鬼故事很多，但比鬼故事還可怕的是：傲慢的執政黨、貪婪的派系、不知反省的政客。