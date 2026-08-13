快訊

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

「啦啦隊女神」河智媛前老闆遭砍死！凶嫌出庭坦承傷害致死、家屬控殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

指賴總統稱中國介選是帶頭說鬼話 陳菁徽：民進黨選情告急就會抹紅

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照

賴清德總統昨表示，中共北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨立委陳菁徽今表示，民進黨無法接受國民黨高雄市長參選人柯志恩，跟民進黨高雄市長參選人賴瑞隆民調不相上下，賴總統帶頭說鬼話。

2026九合一選舉

陳菁徽說，今天鬼門開，昨天賴清德總統就在鬼話連篇。高雄市長選情柯志恩越來越好、氣勢越來越旺，這是高雄人的選擇，是高雄人智慧的展現。參考民調、調整策略，是選舉最基本的工作，以往號稱最會選舉的民進黨，好像忘記怎麼選舉了。

陳菁徽指出，民進黨從上到下，無法接受柯志恩民調跟高雄市長參選人賴瑞隆不相上下，甚至柯志恩已經超前的訊號。民進黨急了，賴總統竟然帶頭說鬼話，認為賴瑞隆民調低，都是中國在影響選舉，都是假民調、假消息。

她批評，台灣人民受夠這種沒有根據滿滿造謠的選舉奧步了，每次選舉民進黨選情告急，就會開始抹紅、編故事。如果真有證據，就讓檢調來辦，讓司法公布真相，不要以總統之姿，造總統級的謠言，說總統級的鬼話。

陳菁徽直指，民進黨民調低，其實就是中央執政問題重重，滿滿拖油瓶，賴總統顯然沒有意識到自己就是票房毒藥。一級致癌毒油過了一個半月，疑點重重，卻沒有人負責。賴政府的官員臉皮很厚，戀棧官位都不下台，人民無奈之下，就決定用選票來教訓。

陳菁徽說，賴瑞隆找賴清德，更是請鬼開藥單。以為新潮流相挺，選情會改善，殊不知越挺大家越不滿，覺得都新潮流獨佔，吃銅吃鐵沒有貢獻，還不如全部轉支持柯志恩，至少對高雄發展更好。七月鬼故事很多，但比鬼故事還可怕的是：傲慢的執政黨、貪婪的派系、不知反省的政客。

陳菁徽 抹紅 介選 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆

延伸閱讀

【重磅快評】從高屏溪打到北戴河 賴總統在急什麼？

影／賴總統首提「北戴河會議」 警告中共介選威脅2026選情

冷眼集／抹紅再現 賴總統高雄造勢大賣「芒果乾」

民進黨行動中常會前進高雄 賴瑞隆：承接綠色執政成果…高雄邁向下個黃金十年

相關新聞

屏東縣議員宋麗華情路坎坷 捲第二任丈夫詐欺案聲押 恐衝擊議員選情

屏東縣國民黨籍縣議員宋麗華情路坎坷，她與前夫蔡豪因家暴離婚，2020年嫁給第二任丈夫鄭任祐，2021年公投日穿婚紗投票、辦婚宴。鄭因涉詐欺罪遭新竹地院判刑4年，宋麗華二度離婚，未料遭捲入鄭任祐洗錢案件，遭檢方聲押，消息傳回地方震驚，恐衝擊第二選區議員選情。

「公廁」類比沈伯洋政見「捷運大澡堂」她怒批：護航爛政見不要同理心

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出運動驛站政策，國民黨北市議員柳采葳昨質疑捷運站增設密閉淋浴間會成為治安死角，今再與沈伯洋隔空交火，並指綠營側翼為了護航爛政見，連最基本的同理心都不要了。

一個不見一個同台！鄭麗文、賴清德明赴彰化 王惠美動向成焦點

國民黨彰化縣長選舉仍有待整合，尤其化解「彰化一姐」縣長王惠美的「心結」更是重中之重，國民黨明天將在全縣最大票倉彰化市及縣長王惠美的「本命區」鹿港與福興，分別舉辦提名同志介紹說明會，主席鄭麗文將參加，但據了解，王惠美明天另有公務行程，不會參加說明會也不會與鄭麗文會面。

藍營倒戈？竹北代表會主席林啟賢挺鄭朝方：把建設帶進新竹縣

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天出席竹北市立幼兒園聯興分班改善工程完工活動，致詞時提到竹北市代會主席林啟賢，稱林是「最了解我的人」，更當場問「主席你有沒有考慮那個？」引發外界聯想是否有意勸進林啟賢參選竹北市長。林啟賢則表態說「全力讓朝方市長把竹北的建設帶到新竹縣」。

李四川淡水市場掃街 青年賣菜郎高喊凍蒜

國民黨新北市長參選人李四川今日前往淡水市場掃街，沿途受攤商及民眾熱情歡迎，許多果菜攤商紛紛拿起攤位的鳳梨、菜頭送給李四川，表達祝福與支持，更有年輕賣菜郎看到李四川到來，興奮跑出攤位到李四川面前高喊凍蒜，場面熱烈。

沈伯洋東門市場掃街 遭民眾高喊「扣分啦」

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到東門市場拜票，沈伯洋表示目標希望能夠走遍台北市所有市場，盡量收集第一線意見，東門市場就在他家附近，現在也準備改建，很多攤商也即將搬遷，對於攤商搬遷需求及意見，而這些都是他要關切的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。