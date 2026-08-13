拋「地上權住宅」解都更挨批致敬共產 沈伯洋：這些人有點誇張

民進黨台北市長參選人沈伯洋先前舉行首場政見發表會，提出都更、運動驛站等政見，卻遭藍營批評，議員游淑慧更質疑，其所提出「地上權住宅」降低房價門檻在致敬共產主義。沈今天掃街被問到此事脫口而出，「這些人真的是有點誇張」，用抹黑、抹紅不是什麼健康討論，盼政策討論能恢復正常。

沈伯洋說，台北市都更最大問題就是入口很大出口卻很窄，大家希望都更後能夠住回原址，因應每個人條件不同提出不同選項包含可負擔、只租不賣、地上權，議員抓一個出來抹黑、抹紅方式看來不是什麼健康討論，質疑，「難道大家對現在都更很滿意嗎？」民眾心裡會有答案。

被媒體問到日前提出「運動驛站」政見，主張在捷運站、登山口和公園設置寄物、換衣和沖洗設施，卻遭藍議員批評偷拍還不夠多嗎，沈伯洋說，有人管理運動驛站和無人公廁當然是有人比較安全，用這樣方式攻擊就是為反對而反對，北捷工作人員及捷運警察已經非常努力防治犯罪事件，也有一定成效，卻被抹黑沒有說成有，「不僅抹黑第一線同仁也是抹黑蔣萬安」，希望政策討論能恢復正常。