柯文哲家附近！沈伯洋東門市場拜票互動熱絡 又遇民眾嗆聲高喊扣分

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到東門市場拜票，僅管該處非綠營票倉仍受到不少支持者熱烈歡迎，上前拍照、索要簽名，沈來者不拒，結束訪問後卡了近半小時才成功進入市場掃街，不過仍有民眾不滿掃街人潮擋住通道，高喊「扣分啦！」隨即遭警方勸離。

考量東門市場政治色彩關係且民眾黨創黨主席柯文哲家就住在附近，加上沈上周六到成功市場掃街因動線擋道民眾通行一度遇嗆聲，團隊今拜票動線也重新調整，盡量留出通道讓民眾通行，不過現場很多支持者聚集騎樓想待沈接受媒體訪問完後與其互動，一度有騎乘自行車民眾不滿擋到動線，高喊「扣分啦！」隨即遭警方勸離，場面一度尷尬。

沈伯洋說，目標希望能夠走遍台北市所有市場，盡量收集第一線意見，東門市場就在他家附近，現在也準備改建，很多攤商也即將搬遷，對於攤商搬遷需求及意見，都是他要關切終點。