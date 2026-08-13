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新北市長選舉強化陸戰 蘇巧慧今晚進攻三重三和夜市
民進黨新北市長參選人蘇巧慧啟動選戰接近800天，過去除了座談會、市場、社團，今晚7時50分首度進軍夜市前往三重三和夜市，被視為新的一輪陸戰。蘇巧慧今天出席中醫師後援會成立大會受訪表示，這麼多天以來已經前往新北市場超過了40場，議員座談會也超過40場，「所以該是前進到夜市的時候」。
2026九合一選舉
蘇巧慧說，希望在夜市能夠碰到更多不同的新北市鄉親，可以跟大家推薦她的政見與對城市的願景，大家能夠實際上看到蘇巧慧和巧慧的團隊，尤其是我們年輕有活力的「新北隊」，把握每個機會向大家介紹，這次推出的新北隊，真的是年輕有活力，而且都是講願景、講政見，希望能夠為大家帶來全新的新北市。
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