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蔣萬安二度站台挺吳宗憲！「羅東千人造勢」15日登場訴求北宜共好

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長參選人吳宗憲5月19日在蘭市舉辦的首場大型千人造勢懇託會，人潮滿場，邀請台北市長蔣萬安站台、議長張勝德與民眾黨陳琬惠同框展現團結氣勢，第二場羅東千人造勢15日上午舉行。聯合報系資料照
縣長參選人吳宗憲5月19日在蘭市舉辦的首場大型千人造勢懇託會，人潮滿場，邀請台北市長蔣萬安站台、議長張勝德與民眾黨陳琬惠同框展現團結氣勢，第二場羅東千人造勢15日上午舉行。聯合報系資料照

宜蘭縣長參選人吳宗憲第二場千人造勢訂15日周六上午10時，在羅東鎮農會第三館舉行，邀台北市長蔣萬安站台。吳宗憲表示，今年5月首場宜蘭市大造勢吸引逾千位支持者到場，這段時間也不斷舉辦懇託會宣講，場面熱絡，感謝鄉親熱情相挺；第二場千人造勢移師羅東，希望延續這份熱情到場支持，共創宜蘭新局、走新路。

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吳宗憲歷經黨內民調及藍白合民調之後，第一場5月19日在宜蘭市舉辦的大型造勢，邀請台北市長蔣萬安首度站台，支持者不但會場坐滿，座位還擺到場外，當天與議長張勝德、民眾黨陳琬惠同框營造藍白團結氣勢，民眾熱情不斷。

吳宗憲競辦指出，8月15日移師到羅東鎮千人大造勢，將有許多與吳宗憲並肩作戰好夥伴到場，包括台北市長蔣萬安、羅東鎮長吳秋齡，議長張勝德、副議長陳漢鍾、羅東鎮長參選人陳鴻禧、黃琤婷議員，以及吳宗憲競選總部主委林建榮、前縣長暨後援會總會長呂國華、競選總部指導委員會主委陳琬惠等。

競辦表示，吳宗憲感謝「宜蘭女婿」蔣萬安市長再度來到宜蘭為他站台，用實際行動力挺宜蘭、力挺吳宗憲，未來希望「宜『憲』萬安，北宜共好」，在宜蘭既有建設下展開跨縣市合作，邀請鄉親周六與家人朋友一起到場，羅東鎮農會第三館（羅東鎮純精路一段109號），展現千人力量，看見宜蘭走新路的決心。

吳宗憲第二場千人造勢訂15日周六上午10時，在羅東鎮農會第三館舉行，邀請「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安再度站台，訴求「宜『憲』萬安，北宜共好」。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲第二場千人造勢訂15日周六上午10時，在羅東鎮農會第三館舉行，邀請「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安再度站台，訴求「宜『憲』萬安，北宜共好」。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲第二場千人造勢訂15日周六上午10時，在羅東鎮農會第三館舉行，邀請「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安再度站台。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣長參選人吳宗憲第二場千人造勢訂15日周六上午10時，在羅東鎮農會第三館舉行，邀請「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安再度站台。圖／吳宗憲競辦提供

縣長參選人吳宗憲5月19日在蘭市舉辦的首場大型千人造勢懇託會，人潮滿場，台北市長蔣萬安到場輔選，大批支持者湧上搶拍照握手，第二場羅東千人造勢15日上午舉行。聯合報系資料照
縣長參選人吳宗憲5月19日在蘭市舉辦的首場大型千人造勢懇託會，人潮滿場，台北市長蔣萬安到場輔選，大批支持者湧上搶拍照握手，第二場羅東千人造勢15日上午舉行。聯合報系資料照

蔣萬安 羅東 北宜 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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