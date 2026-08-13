嘉市議員選舉站街頭、苦行僧式拜票 他「追垃圾車」拚連任

嘉市議員選戰升溫，參選人摩拳擦掌，街頭拜票戰開打。西區競爭激烈，無黨籍現任議員王浩選擇「回到原點」，重新騎車、跑步追著垃圾車拜票，利用市民倒垃圾幾分鐘與選民面對面，盼以最貼近日常的方式拚連任。王浩4年前以時代力量身分參選，首度投入議員成功當選，4年後以無黨籍身分尋求連任。面對西區競逐有限席次，他重拾初次參選時的「垃圾車路線」，幾乎每天傍晚只要沒有議會或地方行程，就跟著垃圾車穿梭西區大街小巷。

王浩表示，4年前參選曾過著「追著垃圾車跑」的日子，4年後身分雖然不同，但初心沒變。從3月開始，他和團隊重新啟動「垃圾車人生」，希望在垃圾車抵達前後，與居民見上一面、聊上幾句。他笑說，有些路線因聚落較分散，垃圾車速度很快，即使拿出小時候跑百米精神仍追不上，只能趕緊騎機車追車。一路追到現在已將近半年，第一輪路線終於即將跑完。

這段時間非一路順遂，王浩透露，期間曾發生車禍被迫休息，也碰上突如其來的大雨，有時一整天跑完行程已經疲憊不堪，但只要時間及身體狀況允許，他仍會出現在垃圾車旁。王浩認為，相較於挨家挨戶拜訪，追垃圾車有一個特別優勢，就是民眾本來就會在固定時間出門倒垃圾，雙方不用刻意安排時間，也不會過度干擾居民生活。而就在等待垃圾車的幾分鐘裡，居民往往願意停下來聊聊，從治安死角、環境衛生到交通動線，許多都是最直接的地方問題。

不只西區選戰升溫，東區也出現不同風格街頭拜票。落選的前議員凌子楚近期以徒步苦行僧方式走遍各里，展現捲土重來決心；另一位捲土重來的律師梁樹綸站街頭，90度彎腰度鞠躬，力拚東山再起當選；前議員郭文居同樣徒步拜票，背宣傳用大型氣球穿梭街頭。加上多名新參選人投入街頭拜票，從市場、路口到社區逐一曝光，議員選舉提前進入「街頭戰」。