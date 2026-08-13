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邱臣遠：白營推竹北市長 藍：從未公開達成這承諾

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今分析，民進黨整合速度快，現任竹北市長鄭朝方不僅有政績、地方家族關係，政治光譜也較廣，能吸引非綠選票，反觀藍白仍面臨整合問題，「根本沒有樂觀的資本」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今分析，民進黨整合速度快，現任竹北市長鄭朝方不僅有政績、地方家族關係，政治光譜也較廣，能吸引非綠選票，反觀藍白仍面臨整合問題，「根本沒有樂觀的資本」。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市長選戰藍白整合未定，民眾黨參選人邱臣遠昨稱藍白原先方向為「新竹縣長挺藍、竹北市長由白推派」，政黨合作要履行承諾。有藍營人士直言從未公開有這項承諾，國民黨參選人吳旭智也強調自己通過黨內初選，「沒有停下來的理由」。

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邱臣遠昨天開記者會談育兒照顧政見，受訪談到竹北藍白整合進度，表示民眾黨主席黃國昌在政黨協商過程，已與國民黨主席鄭麗文、新竹縣長參選人徐欣瑩充分溝通，並達到某種程度共識，方向就是新竹縣長支持藍營人選、竹北市長則由白營挑起重擔，完成聯合治理目標。

邱臣遠也強調，民進黨竹北市長人選漸明朗，且現任市長鄭朝方轉戰新竹縣長，縣長與竹北市長選舉「高度聯動」；反觀藍營縣長初選後仍有整合挑戰，竹北又面臨藍白協調問題，「根本沒有樂觀的資本」，應從整體戰局審慎思考。

一名藍營人士指出，過去藍白討論竹北市長整合時，地方藍營的方向始終是透過兩黨協調，建立公平機制選出最強人選，若最終由民眾黨人選勝出，藍營會全力支持，非事先約定「竹北讓白」。

至於民眾黨多次重申「新竹縣長挺藍、竹北市長由白推派」，藍營人士說，雙方從未公開達成這項承諾，若黨中央確有具體協議，相關整合方向理應會傳達地方，地方至今未曾接獲相關訊息，因此現階段仍應回到公平機制協調，而非逕以「竹北讓白」作為前提。

國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，他已經過黨內初選，背負基層與市民託付，「沒有停下來的理由」。圖／吳旭智提供
國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，他已經過黨內初選，背負基層與市民託付，「沒有停下來的理由」。圖／吳旭智提供

吳旭智昨天也推出多項科技教育政見，針對藍白整合進度，他說，尊重兩黨中央持續溝通、協調，並強調自己已經經過國民黨公開的初選機制獲得提名，這背後不只是政黨提名，更是竹北基層與市民給予的一份託付，未來應「尊重民意，推出最強的人」，一起把竹北贏回來。

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