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高市告急？選戰倒數 賴總統狂打兩岸牌

聯合報／ 記者蔡晉宇王小萌／連線報導
民進黨主席賴清德（中）昨天赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆（左）時表示，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。記者劉學聖／攝影
民進黨主席賴清德（中）昨天赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆（左）時表示，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。記者劉學聖／攝影

縣市長選戰倒數，民進黨主席賴清德昨赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆時，大打兩岸牌。賴清德說，中共北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨高雄市長參選人柯志恩則表示，賴清德看到不喜歡的參選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

2026九合一選舉

親綠媒體日前報導，我「國安官員」表示，大陸北戴河會議對台策略鎖定四大面向，其中包括將今年台灣九合一選舉視為中國對台工作關鍵成敗。

民進黨行動中常會昨前進高雄，賴清德表示，他身為總統，最需要的是一個可合作的縣市長，不是一個單純站在對抗立場的縣市長；雖然這場選舉，民進黨在高雄市長陳其邁五星級施政下占有優勢，但高雄是兵家必爭之地，也是在野黨強攻的一個城市，不容輕忽。

引報導談北戴河指令

話鋒一轉，賴清德說，最近媒體報導，二○二六年中共北戴河會議，對台工作下了一道非常嚴重的指令，主要包括四個面向：第一，堅決反對台灣通過國防預算；第二，強化對台的實質治理，在國際上封鎖台灣的空間，並在軍事上對台灣社會產生震懾的效果；第三，強化在台灣的第五縱隊，進一步推動統一工作。

賴清德指出，第四點正是今年底選舉，中共要求中國在台灣的力量，一定要支持中國的「愛國力量」能夠當選，甚至北戴河會議將這一次年底選舉的勝敗，當作是中國對台策略有沒有成功的指標；換言之，高雄會承受很大的壓力。

賴清德說，中國在影響選舉方面，大家都很清楚，台灣已經很有經驗，他也要和大家說明在高雄已經發生的事情，包括許多假消息說，賴瑞隆難撐大局、民進黨尚未整合成功；賴瑞隆只贏對手柯志恩民調不到一個百分點等，這些都是假消息、假民調。賴清德還預告，未來恐怕還會有假影音，各種錯假訊息會接踵而來。

據了解，賴清德昨天關於中共介選的談話並不在原本講稿內，是後來才加入。

柯志恩表示，賴清德手握龐大國安資源，卻僅憑媒體報導就公開指稱中共介選，甚至將不符合民進黨期待的民調貼上「假民調、假訊息」標籤，看到不喜歡的民調就喊假訊息，看到不喜歡的候選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

柯：拿出證據勿影射

柯志恩質疑，若真有中共介選，國安、檢調單位人在哪裡？呼籲賴清德拿出證據、依法查辦，不要靠影射、抹紅打選戰。她說，民調可以質疑，但不能因為民調結果顯示柯志恩僅些微落後就全面抹黑，難道只有民進黨領先十幾個百分點才叫真民意？

柯志恩說，她的國會紀錄與政策主張，禁得起檢驗；國防預算本就應實質討論內容、金額與監督，不能把「不同意民進黨的版本」惡意扭曲成「反國防」，更不能動輒扣上「北戴河」標籤。

國民黨高雄市長參選人柯志恩說，若真有中共介選，呼籲賴清德拿出證據、依法查辦。圖為柯志恩昨在立法院。記者林伯東／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩說，若真有中共介選，呼籲賴清德拿出證據、依法查辦。圖為柯志恩昨在立法院。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 賴清德 賴瑞隆 柯志恩 高雄市選舉

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