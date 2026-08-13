聽新聞
0:00 / 0:00

改變屏東 鄭麗文：蘇清泉遭司法恐嚇

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
國民黨昨天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文（前左）力挺黨籍屏東縣長參選人蘇清泉（前右）。蘇清泉說「台灣需要改變，屏東更需要改變」。記者潘奕言／攝影
國民黨昨天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文（前左）力挺黨籍屏東縣長參選人蘇清泉（前右）。蘇清泉說「台灣需要改變，屏東更需要改變」。記者潘奕言／攝影

國民黨行動中常會昨天移師屏東舉辦，黨主席鄭麗文批民進黨掌控司法，立委蘇清泉參選屏東縣長即遭司法恐嚇、凌遲，「綠營長期執政的地方，國民黨參選人都承受很大的壓力」。她喊話要讓國民黨贏得年底地方選舉，更要在二○二八年重返中央執政，執政後首要整頓的就是不公的司法。

2026九合一選舉

屏縣基本盤綠大於藍，年底縣長選舉，現任民進黨籍縣長周春米二度對上蘇清泉。二○二二年選舉，蘇清泉僅以一萬一千多票落敗，為歷年藍綠差距最小的一次，藍營訴求「只差最後一哩路」。

鄭麗文昨抨擊，民進黨在屏東縣執政廿八年，把屏東的潛力與發展契機都扼殺掉，只留下光電板、少子化、農地及土地利用等問題，真正承受代價的是屏東縣民。

鄭麗文說，民進黨在屏東出了總統、行政院長、總統府秘書長，「但屏東到現在有什麼改變嗎」？高鐵從前閣揆蘇貞昌喊到現在都還沒開始蓋，民進黨就只會開「芭樂票」，而且民進黨蓋高鐵的經費簡直是天價，這裡面不知道有多少人要賺，才會這麼多年都擺不平。

鄭麗文還批，民進黨選舉只會靠恐嚇、收買，現在掌握國家司法大權更是囂張，利用司法來追殺並迫害，像蘇清泉參選屏東縣長，民進黨就用司法來恐嚇、凌遲，這不只在屏東，只要是綠營長期執政的地方，國民黨參選人都承受很大的壓力。

鄭呼籲支持者，除了要讓國民黨贏得年底地方選舉，二○二八年也要讓國民黨重返中央執政，「只要中央、地方都是我們的，第一個要整頓的就是不公的司法」，要讓法院、檢察官不再只為某政黨服務，不再是民進黨的爪牙、血滴子，要讓司法為人民服務。

「民氣可用、人心思變。」鄭麗文說，民進黨只會靠新台幣、國家機器、司法惡勢力，國民黨靠的是人心與志氣。她也向所有在艱困選區努力奮戰的國民黨參選人喊話，無論縣長、鄉鎮市長、議員、村里長或代表，「國民黨一個都不能少」。

鄭麗文說，國民黨重返中央執政後一定會優先建設並照顧屏東，讓屏東大幅成長。蘇清泉說，他提出包括國中小營養午餐免費、老人健保等政策，希望不同世代的縣民都得到更完善照顧，「台灣需要改變，屏東更需要改變」。

2026九合一選舉 屏東縣選舉 鄭麗文 蘇清泉

延伸閱讀

吳秀華家族陷東映渡假村圖利案爭議 高虹安「勾勾手」打氣

欠台糖逾億 藍委：吳乃仁只願月還5萬元

黃國昌：藍白持續溝通竹北市長人選 不希望出現破口不利大局

選情初探／嘉義梅山鄉長藍綠對決 中間選民關鍵

相關新聞

高市告急？選戰倒數 賴總統狂打兩岸牌

縣市長選戰倒數，民進黨主席賴清德昨赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆時，大打兩岸牌。賴清德說，中共北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨高雄市長參選人柯志恩則表示，賴清德看到不喜歡的參選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

冷眼集／抹紅再現 賴總統高雄造勢大賣「芒果乾」

民進黨主席賴清德昨在高雄助選時大賣「芒果乾（亡國感）」，熟悉的民進黨選舉抹紅套路再度出籠，這回卻有至少兩點不尋常的訊號。首先，賴清德選在綠營最有勝算的南部拋出此議題，再者，本該是選前最後時刻用來壓軸激化選情的「王牌」，如今提前亮牌，在在顯示出，民進黨在高雄乃至於全台選情都不容樂觀。

沈伯洋提捷運盥洗掀攻防 蔣萬安：要先周延評估是否可行

台北市長選戰攻防激烈，藍營昨猛攻民進黨參選人沈伯洋捷運站盥洗等服務，嫌北捷偷拍不夠多？沈伯洋回應，日韓等國際間都在推行，若拿來恥笑的話有點可惜。市長蔣萬安表示，各界有好的意見，當然很願意參考，但身為市長，就是必須要有更周延跟整體評估，且必須要確實務實可行。

北市議員選戰升溫 藍綠擬配票策略

北市議員選戰升溫，民進黨北市黨部主委吳沛憶昨說，六個選區都有共識希望發起聯合配票，至於一個以上友黨競爭，仍是「選票集中、票票民進黨」；國民黨北市黨部主委戴錫欽也透露，必須以精確民調為依據，配票才會達最大功效，這一、兩周會邀所有提名人共同討論席次極大化。

新北願景⋯李四川提雙北30分鐘生活圈 蘇巧慧暢談觀光政見

國民黨新北市長參選人李四川昨公布軌道建設政見，以四環八線為基礎，優先加速汐東接東環，規畫淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇，以「一加速、兩快線、三連通」跨市捷運路網，打造卅分鐘雙北生活圈。

「對高雄不夠放心」耳語⋯ 綠營蔓延

賴清德總統為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢時「下猛藥」，高雄市長選情是否五五波？賴瑞隆團隊操盤人士表示，最近七月內參民調，賴瑞隆仍穩定領先對手柯志恩約十個百分點。民進黨人士示警，年底南台灣選舉焦點在高雄，內部評估民調只贏十個百分點仍不夠穩定，至少要拉出十五個百分點，顯示綠色執政危機仍在，「對高雄不夠放心」耳語，也始終在黨內蔓延。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。