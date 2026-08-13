改變屏東 鄭麗文：蘇清泉遭司法恐嚇

國民黨行動中常會昨天移師屏東舉辦，黨主席鄭麗文批民進黨掌控司法，立委蘇清泉參選屏東縣長即遭司法恐嚇、凌遲，「綠營長期執政的地方，國民黨參選人都承受很大的壓力」。她喊話要讓國民黨贏得年底地方選舉，更要在二○二八年重返中央執政，執政後首要整頓的就是不公的司法。

屏縣基本盤綠大於藍，年底縣長選舉，現任民進黨籍縣長周春米二度對上蘇清泉。二○二二年選舉，蘇清泉僅以一萬一千多票落敗，為歷年藍綠差距最小的一次，藍營訴求「只差最後一哩路」。

鄭麗文昨抨擊，民進黨在屏東縣執政廿八年，把屏東的潛力與發展契機都扼殺掉，只留下光電板、少子化、農地及土地利用等問題，真正承受代價的是屏東縣民。

鄭麗文說，民進黨在屏東出了總統、行政院長、總統府秘書長，「但屏東到現在有什麼改變嗎」？高鐵從前閣揆蘇貞昌喊到現在都還沒開始蓋，民進黨就只會開「芭樂票」，而且民進黨蓋高鐵的經費簡直是天價，這裡面不知道有多少人要賺，才會這麼多年都擺不平。

鄭麗文還批，民進黨選舉只會靠恐嚇、收買，現在掌握國家司法大權更是囂張，利用司法來追殺並迫害，像蘇清泉參選屏東縣長，民進黨就用司法來恐嚇、凌遲，這不只在屏東，只要是綠營長期執政的地方，國民黨參選人都承受很大的壓力。

鄭呼籲支持者，除了要讓國民黨贏得年底地方選舉，二○二八年也要讓國民黨重返中央執政，「只要中央、地方都是我們的，第一個要整頓的就是不公的司法」，要讓法院、檢察官不再只為某政黨服務，不再是民進黨的爪牙、血滴子，要讓司法為人民服務。

「民氣可用、人心思變。」鄭麗文說，民進黨只會靠新台幣、國家機器、司法惡勢力，國民黨靠的是人心與志氣。她也向所有在艱困選區努力奮戰的國民黨參選人喊話，無論縣長、鄉鎮市長、議員、村里長或代表，「國民黨一個都不能少」。

鄭麗文說，國民黨重返中央執政後一定會優先建設並照顧屏東，讓屏東大幅成長。蘇清泉說，他提出包括國中小營養午餐免費、老人健保等政策，希望不同世代的縣民都得到更完善照顧，「台灣需要改變，屏東更需要改變」。