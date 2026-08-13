聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／賴總統提北戴河 典型「先射箭再畫靶」

聯合報／ 本報記者張鈺琪羅印冲

每年大約八月上旬，中共高層陸續前往河北秦皇島北戴河休假，外界也習慣觀察北京政治動向。賴清德總統昨在高雄將北戴河連結台灣選情，把年底選舉勝敗視為對台工作指標。外界熟悉的「抗中牌」又回來了，但從暑休暨專家交流的北戴河來談中共介選，真符合現在中共的決策運作嗎？賴總統和眾國安高官，對中共政情掌握度恐有待商榷。

2026九合一選舉

從中共黨史及政治運作，北戴河確實曾是中共高層夏季辦公地點。從一九五○年代開始，中共中央每年夏季移師北戴河辦公，也曾在當地舉行正式會議、討論重大政策。但自前總書記胡錦濤上台後，中共中央二○○三年就取消北戴河暑期辦公制度，直至如今中共領導人習近平時期也沒有恢復。

北戴河會議制度取消後，中共高層每年暑期仍會到北戴河，主要是維持一年一度的暑休，期間會邀請相關專家前往交流，像是今年就邀請六十位來自基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域的專家人才。

八月三日，中共政治局常委蔡奇受到習近平的委託，到北戴河看望暑期休假的專家，正是今年暑休展開的訊號。

當然，既然是中共歷任領導人聚集場合，若發生與中方相關的重大軍事、外交或其他緊急事件，例如國內重大公安事件，習近平自然能就近召集會議、聽取報告或下達指示，並不會特別藉此討論涉台議題。

中共中央本來就有一套涉台決策機制，由習近平親自擔任中央對台工作領導小組組長，全國政協主席王滬寧為副組長，小組成員包含中央台辦、國安部、統戰部、商務部及解放軍等部門。

中共涉台會議機制從中央層級一年一度的全國對台工作會議，到各省市區對台會議，涉台議題從兩岸交流、統戰工作甚至研析台灣選情等，豈須等到每年暑期的北戴河時間。

不可諱言，中共當局必然關注台灣選情，但若要硬把關注九合一甚至是下達重大對台指令，與北戴河暑休扯到一起，這是典型的「先射箭再畫靶」，民進黨政治操作恐怕還是首要考量。

2026九合一選舉 賴清德 中共 國安 抗中保台 選情評論

延伸閱讀

媒體爆中共北戴河密令介選 牛煦庭酸：想當北京聽床師想瘋了

傳中國鎖定2026九合一介選 游盈隆：4月上任時就已示警

影／賴總統首提「北戴河會議」 警告中共介選威脅2026選情

大陸前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

相關新聞

高市告急？選戰倒數 賴總統狂打兩岸牌

縣市長選戰倒數，民進黨主席賴清德昨赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆時，大打兩岸牌。賴清德說，中共北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨高雄市長參選人柯志恩則表示，賴清德看到不喜歡的參選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

冷眼集／抹紅再現 賴總統高雄造勢大賣「芒果乾」

民進黨主席賴清德昨在高雄助選時大賣「芒果乾（亡國感）」，熟悉的民進黨選舉抹紅套路再度出籠，這回卻有至少兩點不尋常的訊號。首先，賴清德選在綠營最有勝算的南部拋出此議題，再者，本該是選前最後時刻用來壓軸激化選情的「王牌」，如今提前亮牌，在在顯示出，民進黨在高雄乃至於全台選情都不容樂觀。

沈伯洋提捷運盥洗掀攻防 蔣萬安：要先周延評估是否可行

台北市長選戰攻防激烈，藍營昨猛攻民進黨參選人沈伯洋捷運站盥洗等服務，嫌北捷偷拍不夠多？沈伯洋回應，日韓等國際間都在推行，若拿來恥笑的話有點可惜。市長蔣萬安表示，各界有好的意見，當然很願意參考，但身為市長，就是必須要有更周延跟整體評估，且必須要確實務實可行。

北市議員選戰升溫 藍綠擬配票策略

北市議員選戰升溫，民進黨北市黨部主委吳沛憶昨說，六個選區都有共識希望發起聯合配票，至於一個以上友黨競爭，仍是「選票集中、票票民進黨」；國民黨北市黨部主委戴錫欽也透露，必須以精確民調為依據，配票才會達最大功效，這一、兩周會邀所有提名人共同討論席次極大化。

新北願景⋯李四川提雙北30分鐘生活圈 蘇巧慧暢談觀光政見

國民黨新北市長參選人李四川昨公布軌道建設政見，以四環八線為基礎，優先加速汐東接東環，規畫淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇，以「一加速、兩快線、三連通」跨市捷運路網，打造卅分鐘雙北生活圈。

「對高雄不夠放心」耳語⋯ 綠營蔓延

賴清德總統為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢時「下猛藥」，高雄市長選情是否五五波？賴瑞隆團隊操盤人士表示，最近七月內參民調，賴瑞隆仍穩定領先對手柯志恩約十個百分點。民進黨人士示警，年底南台灣選舉焦點在高雄，內部評估民調只贏十個百分點仍不夠穩定，至少要拉出十五個百分點，顯示綠色執政危機仍在，「對高雄不夠放心」耳語，也始終在黨內蔓延。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。