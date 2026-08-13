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「對高雄不夠放心」耳語⋯ 綠營蔓延
賴清德總統為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢時「下猛藥」，高雄市長選情是否五五波？賴瑞隆團隊操盤人士表示，最近七月內參民調，賴瑞隆仍穩定領先對手柯志恩約十個百分點。民進黨人士示警，年底南台灣選舉焦點在高雄，內部評估民調只贏十個百分點仍不夠穩定，至少要拉出十五個百分點，顯示綠色執政危機仍在，「對高雄不夠放心」耳語，也始終在黨內蔓延。
2026九合一選舉
對於賴總統又打出「芒果乾（亡國感）」，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄批評，賴清德總統又搬出中共介選的老劇本企圖操弄選民，若有證據就立刻公布，公然介入、抹黑高雄市長選舉，賴才是製造假訊息、濫權介選的藏鏡人；民眾黨團總召陳清龍說，靠抹紅動員選票，不會得到人民支持。
許宇甄說，賴總統看到民進黨高雄市長參選人賴瑞隆選情低迷、國民黨參選人柯志恩聲勢上升，不是檢討民進黨在高雄長期執政出了什麼問題，反而又搬出「中共介選」、「假訊息」這套老劇本，企圖用恐懼操弄選民，轉移執政不力的焦點。
民進黨行動中常會昨天在高雄登場，高雄市長陳其邁表示，高雄轉型需要一棒接一棒，推薦賴瑞隆接棒延續高雄光榮；賴瑞隆則提出「大南方計畫」，宣示攜手中央帶領高雄邁向下一個黃金十年。
賴瑞隆陣營操盤手透露，未來空戰將主打「延續高雄光榮執政」，陸戰動員系統聚焦黨公職、百工百業、民間社團三大塊，決戰地則設定鳳山、旗山、岡山「三山」，交叉火網建構出「九宮格戰法」。
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