冷眼集／抹紅再現 賴總統高雄造勢大賣「芒果乾」

民進黨主席賴清德昨在高雄助選時大賣「芒果乾（亡國感）」，熟悉的民進黨選舉抹紅套路再度出籠，這回卻有至少兩點不尋常的訊號。首先，賴清德選在綠營最有勝算的南部拋出此議題，再者，本該是選前最後時刻用來壓軸激化選情的「王牌」，如今提前亮牌，在在顯示出，民進黨在高雄乃至於全台選情都不容樂觀。

「抗中保台」在二○二○年總統大選時大發酵，一度是民進黨選戰時的殺手鐧；但操作「芒果乾」過了頭，選民也有智慧判斷，果然到了二○二二年地方選舉馬上遭到反噬。當年選戰大敗後黨內檢討，一項重點結論正是別在地方選戰時過度強調兩岸因素，這並非民眾所樂見。

賴清德如今重新端出「抗中牌」，直言年底選戰就是中共檢視對台政策成果時刻，北戴河會議對台工作下了一道非常嚴厲的指令，並點名高雄會承受很大壓力，用字遣詞比起二○二二年的民進黨，有過之而無不及，幾乎是定調年底選戰主軸，民進黨要把兩岸因素和九合一選舉綁在一起。

雖然明知抗中牌在地方選舉的效果已經鈍化，「芒果乾」也愈來愈賣不動了，賴清德與民進黨選擇的不是另闢選戰策略，反而加碼演出，凸顯對過去兩年執政成績信心不足，無法光靠「民進黨做得多好」爭取選票支持，還得透過「中共有多壞」，抹紅對手來說服民眾。

選在高雄打響兩岸牌第一槍也頗耐人尋味，民進黨提名賴瑞隆參選高雄，當初設定他的優勢正是為人四平八穩，不容易被對手有突破點反轉選情。而今賴清德突然大動作談中共介選，不像領先者陣營的正常選戰策略，更讓外界好奇，綠營高雄市長選情吃緊，究竟只是賴清德口中的「假訊息」，或者全台選情艱困，已蔓延到連綠營大本營的南台灣都告急，逼得賴清德得下猛藥？

此外，賴清德再端「芒果乾」，拉著全黨走進抗中這條不歸路，屆時選舉成敗，賴自然也要接受選民檢驗，負上最大責任。