選情初探／台東市長藍守綠攻 基層票勝負

下屆台東市長由國民黨現任市長陳銘風與民進黨縣黨部執行長翁聖惠對決，陳銘風握有現任優勢、翁聖惠具有社福背景，雙方形成藍營守成、綠營攻城態勢，比拚的不只是藍綠基本盤，而是誰能完成黨內整合、深入基層搶攻最多選票成功出線。

陳銘風曾任台東市民代表、縣議員，二○二二年當選台東市長，經過一任市政治理歷練，累積施政經驗及地方人脈。過去四年的地方建設與服務成果，以及與里鄰的長年互動，是爭取連任的優勢基礎。不過力守基本盤外，陳銘風四年的市政表現，亦需面對嚴苛檢驗。

翁聖惠具有社會福利及基層服務背景，過去在民進黨台東縣黨部當執行長，負責地方黨政事務，此次挑戰台東市長，主打社會福利、青年、家庭及基層需求等議題，企圖跳脫地方政治人物形象，如何集中黨內支持者，並爭取中間選民相挺，是重要課題。

地方政治人士分析指出，藍綠未來選戰策略可能形成「藍營守成、綠營攻城」態勢。陳銘風須穩住現有地方組織，並透過市政議題強化連任的正當性；翁聖惠則須擴大個人知名度，同時整合民進黨基層，才有一搏的機會。最終誰能深入基層，把選票催進投票所，才是勝負關鍵。