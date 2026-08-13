新北願景⋯李四川提雙北30分鐘生活圈 蘇巧慧暢談觀光政見

國民黨新北市長參選人李四川昨公布軌道建設政見，以四環八線為基礎，優先加速汐東接東環，規畫淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇，以「一加速、兩快線、三連通」跨市捷運路網，打造卅分鐘雙北生活圈。

民進黨參選人蘇巧慧則宣布「老街觀光券」及「老街季季有活動」政見，主張每季規畫不同主題城市級活動，結合各老街及商圈特色，配合市府大型活動及節慶發放老街觀光券，鼓勵遊客走進老街，增加停留時間及在地消費。

李四川偕前交通部長陳建宇、議會國民黨團智庫總召黃心華公布軌道建設，李說，許多軌道建設與北市相關，在雙北共治下，他與北市長蔣萬安討論過，若年底兩人都當選將共同推動。

一二三軌道建設包括優先推動汐東線自東湖向南延伸，銜接環狀線東環段，強化汐止、內湖、信義與文山及雙北捷運路網連結，打通汐止、汐科進台北市區的關鍵瓶頸。建立雙北快速骨幹與科技產業走廊，透過兩條快速路線串聯科技產業走廊，淡北快線串聯台北雙子星、北士科、紅樹林、淡海新市鎮及淡海科學城，研議中運量與快慢車運行，縮短淡水、淡海進入士北科及台北核心區時間，支撐淡海新市鎮與淡海科學城發展。

另規畫大漢溪捷運縱貫線，民生汐止線向西延伸，串聯三重、第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園與大柑園，導入快慢車服務，形成新北東西向交通與產業骨幹。推動深坑輕軌延伸石碇，串聯動物園、木柵、深坑、石碇。

陳建宇稱讚李四川對雙北瞭若指掌，將未來卅年發展考慮在內，無縫轉乘服務可節省通勤時間。

三鶯線正試營運，蘇巧慧偕競辦發言人推廣三鶯線亮點，從頂埔站出發，前往三峽老街、鶯歌陶瓷老街及新北美術館。

蘇暢談觀光願景，將推動老街觀光券、老街季季有活動，觀光券與城市行銷結合，把觀光人潮導入地方商圈，為店家創造商機，帶動觀光發展。