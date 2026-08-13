沈伯洋提捷運盥洗掀攻防 蔣萬安：要先周延評估是否可行

台北市長選戰攻防激烈，藍營昨猛攻民進黨參選人沈伯洋捷運站盥洗等服務，嫌北捷偷拍不夠多？沈伯洋回應，日韓等國際間都在推行，若拿來恥笑的話有點可惜。市長蔣萬安表示，各界有好的意見，當然很願意參考，但身為市長，就是必須要有更周延跟整體評估，且必須要確實務實可行。

沈伯洋提出市民運動驛站，在捷運站、登山口、公園提供寄物、換裝及盥洗服務。

國民黨發言人、北市議員柳采葳表示，淋浴間和更衣室涉及民眾「長時間停留」與「極度隱私」的狀態，一旦被裝設了針孔攝影機或被不法份子埋伏，受害女性要承受多大的身心創傷？

她說，沈伯洋別拿國外付費會館，東京、首爾的民營設施來護航，人家是高單價、靠月費管理的私人會館，出入皆有嚴格的會員制控管，盲目瞎抄國外地鐵，根本是製造北捷的治安地雷。

沈伯洋昨說，類似政策在日本實施多年，主要以付費為主，韓國最近也開始推行，甚至在地鐵站都是免費提供，在國際間已行之有年的政策，如果拿來恥笑的話，或許有點可惜。市府可以去盤點有地，不管是在捷運共構、公園、河濱等，都有機會來作運動驛站，讓大家更方便。

沈伯洋也批蔣萬安推動都市更新成果是「殭屍都更」，並嗆「住宅老化急診了，還炫耀掛號人多」。蔣萬安指出，他上任之後推動都更八箭，都更案是他上任前、過去八年的二點三倍；更重要的，包括廿多年都沒辦法往前推進的信維整宅、南機場單元五也已整合超過九成，都是非常具體的成果，都是客觀事實。