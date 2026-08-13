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北市議員選戰升溫 藍綠擬配票策略

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
北市議長戴錫欽（左）昨在議會結束後，到備詢台和市長蔣萬安（右）交換意見。記者曾學仁／攝影
北市議長戴錫欽（左）昨在議會結束後，到備詢台和市長蔣萬安（右）交換意見。記者曾學仁／攝影

北市議員選戰升溫，民進黨北市黨部主委吳沛憶昨說，六個選區都有共識希望發起聯合配票，至於一個以上友黨競爭，仍是「選票集中、票票民進黨」；國民黨北市黨部主委戴錫欽也透露，必須以精確民調為依據，配票才會達最大功效，這一、兩周會邀所有提名人共同討論席次極大化。

2026九合一選舉

另外，媒體報導，有國民黨籍議員不滿戴錫欽「藍白合」輔選策略，因民眾黨各區提名，讓部分議員感到壓力。戴錫欽昨表示，無論藍白合或市長蔣萬安如何站台等，都與黨籍議員充分溝通；他從去年「大罷免」代理市黨部主委，到今年接下黨部主委，都在黨最為難時，沒辦法推卸責任。

他說，但現在也非常慎重考慮主委職務是否超過負荷？沒辦法做得很好讓大家滿意？慎重評估是不是要辭掉主委工作。如果有更優秀的同志願意承擔這樣責任，或有更高明輔選策略可以讓北市議員席次極大化，他都非常樂見。

民進黨北市黨部昨辦聯合競選記者會，吳沛憶表示，民進黨總共提廿五席，比上屆廿一席多，若提名五席的區，就以身分證字號尾數來投給候選人，若四席的區則是按照月分等，等到號次抽籤後，市黨部會給支持者配票策略。

針對有其他友黨競合選區，吳沛憶強調，最大主軸就是希望選票集中，內湖南港、大安文山都有一個以上的小黨議員競爭，然而議員選舉中，有時差五百票、一千票、二千票，就可能就會落選一席了。

至於藍營配票考量，戴錫欽指出，各區黨部跟所有人已初步溝通，最近也在協調關於「責任里」只要協調，未來做成決議後，就共同遵守；配票要讓席次能夠極大化，避免有人因些微票數落選，必須要有更精確民調作為科學依據。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 藍白合 議員

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