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王威元涉賄交保 衝擊三蘆議員選區

聯合報／ 記者林昭彰蔣永佑／新北報導
新北市議員王威元為協助特定廠商取得標案，涉嫌以現金和禮品行賄新北市府某局處承辦人，遭檢調約談後以200萬元交保。記者蔣永佑／攝影
新北市議員王威元為協助特定廠商取得標案，涉嫌以現金和禮品行賄新北市府某局處承辦人，遭檢調約談後以200萬元交保。記者蔣永佑／攝影

選前三個月，國民黨新北市三重區議員王威元因涉嫌對特定標案行賄遭搜索，檢方諭令二○○萬元交保，支持者質疑遭政治迫害。新北地檢署說明此案是收到新北市府政風處檢舉依法偵辦，地方評估將對選情造成衝擊。

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王威元服務處昨天照常運作，交保後手機未接聽，暫無法得知回應，同黨議員對王涉案感到驚訝。

新北地檢署前天以涉嫌違反貪汙治罪條例，指揮新北市調查處對王威元住所、服務處等八處執行搜索，約談王威元和柯姓助理等五人，引起地方譁然。

王威元現年四十四歲，二○一四年當選三重區忠孝里長，二○一八年參選市議員，以三萬四五四三票衝上該選區最高票當選，今年將尋求三連霸。王論述能力不錯，曾任國民黨議會黨團書記長。

檢調前天展開搜索約談行動，檢察官複訊後對王威元、柯姓助理分別諭令二○○萬元、五○萬元交保，其餘人請回。

據了解，王威員是今年初為了替特定廠商取得新北市府某局處工程標案，帶著數十萬現金和禮物試圖行賄負責發包標案的業務承辦人遭婉拒，當事人受到驚嚇而循政風系統陳報。新北市政風處自清先行蒐證，再向地檢署提出檢舉，檢察官指揮調查局偵辦。

三重、蘆洲選區應選九席議員，當地基本盤綠大於藍，民進黨此次提名六席、國民黨提名三席，王是國民黨在該選區現任二席之一，地方預料此案勢必對選情造成衝擊。

2026九合一選舉 王威元 新北市選舉

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