賴總統高雄造勢打抗中牌 林沛祥批只剩這招：碰到毒油、毒駕就安靜

身兼民進黨主席的賴清德總統今在高雄造勢時打出「抗中牌」。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，賴清德只剩「抗中保台」一招，對「毒油害台」、「毒駕亂台」視而不見，保台不是保民進黨的選票，真正的保台，要先把人民的飯碗、餐桌跟生活顧好。

民進黨行動中常會今來到高雄，會前也替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢。賴清德表示，中共北戴河會議已言明，這一次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大的壓力，因此這場縣市長的勝利，不僅關乎高雄的未來，也關乎到台灣未來的前途，非贏不可。

林沛祥表示，賴清德現在真的只剩下一招，就是「抗中保台」喊到底，卻對「毒油害台」、「毒駕亂台」都視而不見。今天為了高雄地方選舉，連北戴河都可以搬來助選，把一場「地方選舉」講成「台灣存亡之戰」，實在令人覺得腦洞大開、匪夷所思。

林沛祥質疑，請問賴清德，「中國介選你說得口沫橫飛，毒油流進台灣人的餐桌，毒駕讓整個社會惶惶不可終日，那你怎麼突然安靜了？」他認為民進黨現在的執政公式非常簡單，任何選舉有困難，就抗中；只要民調有壓力，就保台；出了事情犯了錯，就甩鍋。

林沛祥表示，除了操弄兩岸議題、製造仇恨對立，賴政府還剩下什麼治國能力？人民看到的是，對內政只會騙、對外交只會跪、對責任只會推；選舉想到抗中保台，出事卻忘了人民安危。在此奉勸賴總統：保台不是保民進黨的選票，真正的保台，要先把人民的飯碗、餐桌跟生活顧好。

國民黨立委翁曉玲表示，台灣實施民主選舉非常多年，選民都是有智慧的，民主選舉不易被境外勢力或他國所影響。賴清德勿因高雄市長選舉選情危急，開始打抗中牌，大家已聽膩，可換個說詞。