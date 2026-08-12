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【重磅快評】從高屏溪打到北戴河 賴總統在急什麼？

聯合報／ 主筆室
賴總統再打兩岸牌表示，高雄市長選舉勝敗，攸關中共介選是否奏效。記者蔡晉宇／攝影
賴總統再打兩岸牌表示，高雄市長選舉勝敗，攸關中共介選是否奏效。記者蔡晉宇／攝影

民進黨今天在高雄舉行行動中常會，賴清德總統脫稿演出、火力全開，他先以台語力挺黨籍高雄市長參選人賴瑞隆，再改用國語抨擊中共北戴河會議介入台灣大選，結論是「高雄是兵家必爭之地，我們非勝不可」。民進黨砲火從高屏溪打到北戴河，高雄被推向兩岸攻防的最前線，這已經不是單純替賴瑞隆站台，賴總統在急什麼？

2026九合一選舉

民進黨上周行動中常會，賴總統矛頭對準台中市長盧秀燕，重批台中是食安破口，企圖轉移致癌油風暴。今天第二場行動中常會的假想敵則升高為中共介選，顯而易見，2026地方選舉已成下一場大選的前哨戰，如今的賴總統不只是兼任民進黨主席，更像提前開打的2028總統候選人。

高雄一向被視為民進黨大票倉，掘地三尺綠油油，但2018年「韓流」旋風，一度讓民進黨慘遭滑鐵盧，高雄市長陳其邁至今餘悸猶存。賴瑞隆雖然勝出初選，但霸凌爭議始終在網路延燒，地方頻傳「換賴」聲音，賴清德今天親自站台，並大動作否認賴瑞隆僅領先約1%的民調，「大賴」力挺「小賴」，穩定高雄軍心。

賴清德今天高喊「非勝不可」，除了砲打對手，也是對黨內敲山震虎，各派系不能再各懷鬼胎，初選心結已翻頁，各山頭都要動起來；高雄選情緊繃，賴瑞隆的對手不只是國民黨參選人柯志恩，背後還有北京因素，賴總統再度打出「芒果乾（亡國感）」，號召綠營歸隊。

2026選舉雖然是地方選舉，對賴總統而言，絕對不是地方首長的施政評比。民進黨2024大選失去國會過半優勢、去年大罷免仍無法翻盤，2026選舉將是賴總統最直接的期中檢驗。

賴清德今天首度談到中共北戴河會議，讓今天行動中常會升高層次，他示警北戴河會議對台工作下了一道非常嚴厲的指令，「高雄將承受巨大壓力」。賴總統的政治操作非常明顯，高雄若只是一場「賴瑞隆對柯志恩」的地方選舉，選民看的就是市政議題，一旦連結北戴河與中共介選，選戰就被重新框架成「抗中保台」領域。面對中共介選，全民都要一起來打這場認知作戰，2026不只是誰來當高雄市長的選項，而是變成台灣要不要抵抗中國介入的戰場。

這正是賴清德和民進黨最熟悉的戰場，從2020大選至今無往不利，把地方選舉掛勾兩岸局勢，可以讓2026不只是一次地方政權重新洗牌，而是變成「抗中」防衛戰。民進黨有助於重新凝聚支持者，也能把對於中央執政的負評，轉為兩岸與國安焦點，賴清德可望成為「台灣隊長」，一人對抗藍白和中共。

問題是，當一場地方選舉必須從高屏溪打到北戴河，三軍統帥都必須親自披掛上陣，究竟是民進黨看見了北京的施壓，還是讓全民看見賴總統的選舉壓力？

賴清德 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 選情評論

延伸閱讀

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