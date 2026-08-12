賴總統稱中共介入高雄選舉…柯志恩批抹紅 賴瑞隆「護主」證據就在立院

民進黨行動中常會今（12）日移師高雄，身兼黨主席的賴清德總統指中國影響台灣選舉，不只有假消息還有假民調，國民黨高雄市長參選人柯志恩則反駁，稱賴總統抹紅，不符合民進黨期待的民調直接貼上「假民調、假訊息」標籤，有證據就拿出來，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則反批柯，證據就在立法院，紀錄也都攤在陽光下。

賴總統說，中國在影響選舉方面，他要和大家說明在高雄已經發生的事情，包括許多假消息說，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆難稱大局，民進黨尚未整合成功，只贏對手不到一個百分點等，這些都是假消息、假民調，且未來恐怕還會有假影音，各種錯假訊息會接踵而來。

柯志恩反擊，稱賴總統手握龐大國安資源，卻僅憑媒體報導就公開指稱中共介選，甚至將不符合民進黨期待的民調直接貼上「假民調、假訊息」標籤。看到不喜歡的民調就喊假訊息，看到不喜歡的候選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

柯志恩指出，如果真有中共介選，請問國安、檢調單位人在哪裡？呼籲賴總統有證據就拿出來依法查辦，不要靠影射、抹紅來打選戰；民調可以質疑，但不能因為結果顯示柯志恩僅落後1.64%就全面抹黑，難道只有民進黨領先十幾個百分點才叫真民意？

柯志恩說，她的國會紀錄與政策主張清清楚楚，完全禁得起檢驗；國防預算本就應該實質討論內容、金額與監督，不能把「不同意民進黨的版本」惡意扭曲成「反國防」，更不能動輒扣上「北戴河」標籤。

柯志恩說，若賴總統要查假訊息，不必捨近求遠：賴瑞隆今天在總統、市長及國人面前，公開宣稱立院三讀通過的財劃法有所謂「3%首都稅」，這才是真正應該被查清楚的假訊息；請賴總統停止抹紅、停止撕裂，讓高雄回到政策辯論，而不是政治造謠。

賴瑞隆則反批柯，「證據就在立法院，紀錄也都攤在陽光下」，國民黨版財劃法曾納入「首都3%」分配設計、去年度中央政府總預算長期未能付委，以及行政院1.25兆元國防特別條例多次未能進入實質審查，都是白紙黑字、全民可以查證的公開紀錄。

賴瑞隆表示，別把自己不想面對的紀錄都叫假訊息。真正該回答的是，當國家安全、高雄財政與重大建設受到影響時，柯志恩到底是高雄優先，還是黨意優先？「嘴上說反對，關鍵時刻卻阻止不了黨團傷害高雄；如果連自己黨團可能傷害高雄的政策都擋不下來，又要如何替高雄市民爭取？」

賴瑞隆進一步指出，國民黨主席鄭麗文力挺柯志恩，更公開強調柯志恩背後有整個國民黨的支持。既然選舉時接受黨主席與國民黨全力背書，但當國民黨的政策與高雄利益發生衝突時，柯志恩還要禁聲到什麼時候？立法院紀錄不是假訊息，投票紀錄更不會說謊。