蘇巧慧遭爆漏報財產近7年 李競辦：李四川會認錯、蘇巧慧會硬拗

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競辦質疑李四川離職財產申報一事，更指李的豪宅頭期款和裝潢費至今說不清楚才遭外界質疑。李四川競選辦公室發言人郭音蘭回應，李四川本人今天已出面回應，態度開誠布公，有疏失就更正；反觀蘇巧慧曾被揭露隱匿財產申報長達6年10個月，卻說「這是在財產申報很常見的事情」，兩人態度高下立判，「李四川會認錯，蘇巧慧會硬拗。」

郭音蘭指出，立委徐巧芯過去曾揭露，蘇巧慧2016年就任立委首次申報財產時，事業投資欄位一片空白，然而，其丈夫早在2011年即投資「韶光電影有限公司」100萬元，該筆資產卻遲至2023年第201期廉政專刊才首度出現，整整漏報6年10個月，更重要的是，蘇巧慧這段時間完全知情，卻依然選擇知情不報。

郭音蘭表示，蘇巧慧當時面對隱匿財產的質疑，聲稱「之前沒有注意到」、「並非故意漏報」，甚至說「這是在財產申報很常見的事情」，從來沒有對於自己的疏忽有任何表示；以同樣議題檢視，李四川面對財產申報狀況，第一時間便透過競辦清楚說明，本人也親自承認自己有疏失，並強調一定會按照監察院的規定儘速地去做修正，。

郭音蘭說，李四川面對檢驗，第一時間坦蕩說明，反觀蘇巧慧面對同樣的檢驗，卻選擇硬拗又死不認錯。李四川不會像蘇巧慧一樣，只會雙標與硬拗，李四川會坦然負責、接受監督，相信兩人面對事情的態度，新北市民都看得非常清楚。