拜票人員幼兒園門口抽菸？ 李四川競辦反擊：勿以未查證訊息惡意連結

民進黨新北市議員參選人張志豪今天上午接獲民眾陳情，昨天有家長送孩子到永安市場附近幼兒園上學時，竟發現某競選陣營掃街拜票人員直接在幼兒園大門口抽菸，而且還不只一人，讓家長相當傻眼與憤怒。

民進黨新北市議員參選人張志豪說，身為3個孩子的爸爸，看到這樣的情況實在無法接受。他說，幼兒園門口是孩子每天進出的地方，連最基本的尊重與公德心都做不到，還談什麼守護下一代？選舉拜票可以拚，但絕對不能犧牲孩子的健康，更不能讓家長與幼童被迫暴露在二手菸環境中。

張志豪要求李四川應該正視此事，若經查證確為其競選團隊或相關拜票人員所為，就應該公開向家長道歉，並立即要求團隊改善、加強管理力，因為孩子的健康不是小事，更不該因為選舉而被忽視。張志豪強調，「身為三寶爸，他一定站在家長這邊，守護孩子，就從最基本的公共環境做起。」

針對張志豪的說法，李四川競辦表示，昨在永和掃街行程，競選辦公室沒有人在幼兒園門口抽煙，若有其他人士有違規吸菸情形，全力支持嚴懲重罰，如有相關事證可主動通報裁罰。另呼籲民進黨有心人士，勿以未查證訊息做惡意連結，甚至進行政治操作。

李競辦強調，李四川已宣示未來將在新北市打造「無菸害商圈」，將以商圈為原點逐步擴張，從人潮多、影響面廣的商圈做起，包括板橋車站、林口商圈、新莊副都心、淡水老街等地逐步來推動；同時將打造人性化的負壓吸菸室，以在台北市參與推動負壓吸煙的經驗，落實在新北，並由政府帶頭，邀民間一起參與，打造更完善的硬體設施，幫助民眾減少菸害困擾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康