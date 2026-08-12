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拜票人員幼兒園門口抽菸？ 李四川競辦反擊：勿以未查證訊息惡意連結

聯合報／ 記者王長鼎林媛玲／新北即時報導
民進黨新北市議員參選人張志豪今天上午接獲民眾陳情，昨天有家長送孩子到永安市場附近幼兒園上學時，竟發現某競選陣營掃街拜票人員直接在幼兒園大門口抽菸。聯合報系資料照
民進黨新北市議員參選人張志豪今天上午接獲民眾陳情，昨天有家長送孩子到永安市場附近幼兒園上學時，竟發現某競選陣營掃街拜票人員直接在幼兒園大門口抽菸。聯合報系資料照

民進黨新北市議員參選人張志豪今天上午接獲民眾陳情，昨天有家長送孩子到永安市場附近幼兒園上學時，竟發現某競選陣營掃街拜票人員直接在幼兒園大門口抽菸，而且還不只一人，讓家長相當傻眼與憤怒。

2026九合一選舉

民進黨新北市議員參選人張志豪說，身為3個孩子的爸爸，看到這樣的情況實在無法接受。他說，幼兒園門口是孩子每天進出的地方，連最基本的尊重與公德心都做不到，還談什麼守護下一代？選舉拜票可以拚，但絕對不能犧牲孩子的健康，更不能讓家長與幼童被迫暴露在二手菸環境中。

張志豪要求李四川應該正視此事，若經查證確為其競選團隊或相關拜票人員所為，就應該公開向家長道歉，並立即要求團隊改善、加強管理力，因為孩子的健康不是小事，更不該因為選舉而被忽視。張志豪強調，「身為三寶爸，他一定站在家長這邊，守護孩子，就從最基本的公共環境做起。」

針對張志豪的說法，李四川競辦表示，昨在永和掃街行程，競選辦公室沒有人在幼兒園門口抽煙，若有其他人士有違規吸菸情形，全力支持嚴懲重罰，如有相關事證可主動通報裁罰。另呼籲民進黨有心人士，勿以未查證訊息做惡意連結，甚至進行政治操作。

李競辦強調，李四川已宣示未來將在新北市打造「無菸害商圈」，將以商圈為原點逐步擴張，從人潮多、影響面廣的商圈做起，包括板橋車站、林口商圈、新莊副都心、淡水老街等地逐步來推動；同時將打造人性化的負壓吸菸室，以在台北市參與推動負壓吸煙的經驗，落實在新北，並由政府帶頭，邀民間一起參與，打造更完善的硬體設施，幫助民眾減少菸害困擾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

民進黨新北市議員參選人張志豪質疑有競選團隊成員在幼兒園門口抽菸。圖／張志豪提供
民進黨新北市議員參選人張志豪質疑有競選團隊成員在幼兒園門口抽菸。圖／張志豪提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 抽菸 幼兒園 拜票 張志豪

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