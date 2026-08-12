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王育敏選前突辭嘉義縣黨部主委 國民黨：因江啟臣借將

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨嘉義縣換主委，王育敏請辭，蔡明顯跨縣市掌舵迎戰年底。聯合報系資料照
國民黨嘉義縣換主委，王育敏請辭，蔡明顯跨縣市掌舵迎戰年底。聯合報系資料照

年底將迎來九合一大選，國民黨立委王育敏請辭嘉義縣黨部主委獲准，引發地方棄守疑慮。國民黨組發會主委李哲華表示，這是因為台中市長參選人江啟臣擬聘王育敏出任其競選總部執行總幹事，考量嘉義縣基層提名作業已完成，黨中央才勉予同意。

2026九合一選舉

李哲華說，江啟臣自6月初即多次表達借將意願，但先前因嘉義縣黨部負責的鄉鎮市長及縣議員提名尚未完成而未獲同意；如今地方選舉提名告一段落，才正式通過此人事調整。

王育敏曾代表國民黨參選2022年嘉義縣長，第3度獲提名為不分區立委並兼任縣黨部主委。今年泛藍陣營達成整合，以「在野大聯盟」形式共推朴子市長吳品叡參選嘉義縣長。

江啟臣先前宣布台中市長競選總部成立時，已發布王育敏為競選總部副主委，原先規畫多位市議員分任競選總幹事，如今由王育敏出任執行總幹事協助輔選。李哲華肯定王育敏過去深耕地方，且秉持「成功不必在我」的精神推動在野整合功不可沒，未來她仍會積極參與吳品叡的競選活動。

王育敏 江啟臣 嘉義 2026九合一選舉 台中市選舉

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