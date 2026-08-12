全國中小學聽障學生夏令營到基隆 童子瑋7大社福政見：讓身心障礙照顧更周全

「全國中小學聽障學生夏令營」日前在基隆舉辦，很多小朋友從各地到基隆，一起用3天2夜的時間認識這座城市，也認識屬於台灣的海洋文化。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋出席，他說，未來會讓基隆的身心障礙照顧更細緻周全，也讓不同年齡的身障朋友都能有更多參與社會的機會。

這次夏令營結合了很多基隆的海洋特色，如和平島地景導覽、海科館參訪、水域體驗、食魚教育和手作課程。童子瑋說，看到小朋友都笑得很開心，這趟體驗對他們來說，一定會是很特別的暑假回憶，身為基隆人，能讓下一代用這樣的方式認識基隆，他覺得很高興。

童子瑋表示，他一直很重視身障夥伴的生活處境，無論是孩子、家長，還是長期陪伴他們的老師和照顧者，身障夥伴和照顧者在日常中都需要更多理解，也需要更完整的支持。

童子瑋說，他因此提出七大社福政見，從三節慰問金加倍、強化就業輔導和媒合機制、規劃無障礙友善的旅遊和運動環境，以及在未來的長照和智慧系統導入等規劃，都是希望讓照顧更貼近大家每天的需求。

童子瑋指出，小朋友在營隊開心體驗、放心交流，一座城市可以讓不同特質的孩子快樂成長，真的很重要。他會繼續努力，讓基隆的身心障礙照顧更細緻、更周全，也讓不同年齡的身障朋友都能有更多參與社會的機會。