中捷藍線動土典禮 立委何欣純與楊瓊瓔互動熱絡

雖然立院進行今年總預算審查朝野協商卡關，但藍綠立委在地方出席重要行程時，彼此的關係並不會那麼劍拔弩張。民進黨立委何欣純今天在中捷藍線動土典禮時，貼心為國民黨立委楊瓊瓔調整工程帽的位置及帽帶，也顯見兩人私下的好交情。

台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮今天在梧棲國小舉行，現場政治人物雲集，除了台中市長盧秀燕之外，立委何欣純、楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣都到場觀禮。江啟臣與何欣純是角逐下一屆台中市長大位的參選人，兩人中間隔著空位，在席間沒有過多互動。但隨後到的楊瓊瓔坐在兩人之間，與何欣純頻頻交頭接耳，互動熱絡，像極了感情嫻熟的姐妹淘。

台中捷運藍線建設去完成機電系統暨機廠與主變電站統包工程開工，「路線段工程」BC11標今年7月完成決標。台中市府今天舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，今天的動工典禮在梧棲國小舉辦，市長盧秀燕主持率市府團隊，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和何欣純與民代、里長多人到場。

立委何欣純（左）出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮，與立法院副院長江啟臣（中）沒有過多互動。記者黃仲裕／攝影

立委何欣純（右二）出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮時，幫立院同志楊瓊瓔（中）調整帽帶。記者黃仲裕／攝影