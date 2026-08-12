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中壢市政說明會 張善政細數多項政績、將引入多個客運業者營運

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，桃園市長張善政今天出席說明會，說明近年桃園市政推動進度。記者江婉儀／攝影
桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，桃園市長張善政今天出席說明會，說明近年桃園市政推動進度。記者江婉儀／攝影

桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，重點包含中壢體育園區進度、婦幼、學校政策，張善政也提到，為解決大客車駕駛荒問題，將引進首都客運、葛瑪蘭客運等業者進入桃園營運，解決桃園交通問題。

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今天說明會，體育局先說明中壢體育園區進度，目前中壢體育園區暨大巨蛋BOT案已延長招商截標至8月25日，若招標及後續議約順利，最快可望於2035年啟用，基地內設有捷運綠線延伸中壢G26站出入口A，及新增出入口C，並可轉乘至機捷A23站、台鐵中壢站，另外基地內設置滯洪池與揚水站，預計於115年11月完工。另外龍岡國民運動中心也將於9月正式開幕啟用。

張善政提到，未來中壢車站「三鐵共構」預告縫合前後站都市新風貌，「捷運綠線延伸中壢」與機場捷運A23站、新中壢車站的工程銜接規畫，正式為鄉親勾勒出未來「三鐵共構」的交通大樞紐藍圖，這項歷史性的工程不僅能有效紓解中壢長年的交通瓶頸，也將首度向市民透露如何透過都市計畫，徹底縫合過去被鐵道切割的前後站空間，並同步推動周邊舊商圈的翻新與轉型。

張善政提到，桃園現在都是「甜蜜的負擔」，相較其他地區面臨縮班、廢校等問題，桃園市則是碰到人口增加、學校不足的問題，目前桃園共11所學校正在新建，學校新建校舍工程投入超過150億元。

張善政表示，婦幼部分包含補助媽媽凍卵、乳癌篩檢、生育津貼，市府推出全國首創計程車放置安全座椅，孕產婦暨婦女心理健康促進計畫，另外也推出幼兒專責醫師服務、到宅坐月子、新生兒篩檢補助，同時全台首創婦幼衛生所。

張善政指出，目前捷運綠線已經招標，G26站是捷運綠線延伸線的車站，而中壢火車站共構的是A23站，另外中豐交流道已完成通車，中壢生活圈2號、中壢交通路網皆在改善中，為解決交通問題市府正爭取，僑外生在2年延居期間可考大客車駕照駕駛公車，並在2年內闢200條桃小巴路線，且市府已計畫9月起首都客運行駛南環線路網，葛瑪蘭客運則是預計10月將有新路線經營，解決桃園地區交通問題。

桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，桃園市長張善政今天出席說明會，說明近年桃園市政推動進度。記者江婉儀／攝影
桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，桃園市長張善政今天出席說明會，說明近年桃園市政推動進度。記者江婉儀／攝影

桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，桃園市長張善政今天出席說明會，說明近年桃園市政推動進度。記者江婉儀／攝影
桃園市民政局今天在中壢區公所舉辦市政說明會中壢廠，桃園市長張善政今天出席說明會，說明近年桃園市政推動進度。記者江婉儀／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 中壢 張善政 葛瑪蘭客運

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