綠議員批遮掩李政軒案 蔣萬安：偵查不公開難道要洩密？

台北市長蔣萬安下午前往台北市議會報告總預算案追加減案，針對民進黨議員追問北市前發言人李政軒疑涉勞務採購洩密案，是否事先知情等，蔣萬表示在8月7日就得知，但基於偵查不公開，所以沒有主動談，但議員持續追問，蔣萬安強調並不是蓋牌「難道要我洩密嗎」。

台北市政府10日對媒體表示李政軒因個人生涯離職，但請辭隔天台中地檢署發布新聞稿指出8月6日受搜索約談，被交保限制出境。

蔣萬安表示這件事情是在8月7日得知，李政軒在接受調查回台北時回報並當場提出辭呈，以個人生涯考量，因此准辭，但基於偵查不公開，所以不能主動談，並強調「難道要我洩密嗎」，8月7日才知道被約談，不能主動把偵查案件公布並不是蓋牌。