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賴總統稱中共假訊息影響高雄選舉 柯志恩反批：勿用影射、抹紅打選戰

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，媒體報導，2026年中共北戴河會議將此次年底選舉的勝敗，當作是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄承受很大的壓力。國民黨高雄市長參選人柯志恩回應，賴總統有證據就拿出來依法查辦，不要靠影射、抹紅來打選戰。

2026九合一選舉

賴總統指出，中國在影響選舉方面，他要和大家說明在高雄已經發生的事情，包括許多假消息說，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆難稱大局，民進黨尚未整合成功，只贏對手不到一個百分點等，這些都是假消息、假民調，且未來恐怕還會有假影音，各種錯假訊息會接踵而來。

柯志恩表示，賴總統手握龐大國安資源，卻僅憑媒體報導就公開指稱中共介選，甚至將不符合民進黨期待的民調直接貼上「假民調、假訊息」標籤。看到不喜歡的民調就喊假訊息，看到不喜歡的候選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

柯志恩指出，如果真有中共介選，請問國安、檢調單位人在哪裡？呼籲賴總統有證據就拿出來依法查辦，不要靠影射、抹紅來打選戰；民調可以質疑，但不能因為結果顯示柯志恩僅落後1.64%就全面抹黑，難道只有民進黨領先十幾個百分點才叫真民意？

柯志恩說，她的國會紀錄與政策主張清清楚楚，完全禁得起檢驗；國防預算本就應該實質討論內容、金額與監督，不能把「不同意民進黨的版本」惡意扭曲成「反國防」，更不能動輒扣上「北戴河」標籤。

柯志恩也提醒賴瑞隆，2010年時，賴擔任高雄市觀光局主秘，當時曾說高雄應該有直飛北京、上海的班機，如今立場丕變，前後對照，真的是「神也你、鬼也你」；2019年時，時任總統蔡英文領導的民進黨中央也曾批評賴總統陣營發布總統初選假民調，如今換了位子，標準也跟著換了嗎？賴總統才是最該面對「假民調」歷史的人。

柯志恩說，若賴總統真要查假訊息，不必捨近求遠：賴瑞隆今天在總統、市長及國人面前，公開宣稱立院三讀通過的財劃法有所謂「3%首都稅」，這才是真正應該被查清楚的假訊息；請賴總統停止抹紅、停止撕裂，讓高雄回到政策辯論，而不是政治造謠。

2026九合一選舉 柯志恩 賴清德 高雄市選舉

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