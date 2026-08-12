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李政軒涉案請辭…綠議員逼問是否遮掩 蔣萬安：偵查不公開難道要洩密？
台北市長蔣萬安今下午赴議會報告總預算案、追加減。民進黨北市議員追問北市前發言人李政軒疑涉勞務採購洩密案，是否事先知情等，蔣萬安回，在8月7日得知，但基於偵查不公開，所以沒有主動談，但綠營議員持續追問，蔣提高聲量表示，並不是蓋牌，「難道要我洩密嗎？」
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議員陳賢蔚表示，北市府10日對媒體說李政軒因個人生涯離職，不料請辭隔天台中地檢署發布新聞稿指8月6日接受搜索約談，被交保限制出境，對媒體公布的訊息有完整說明請辭離有嗎？且在擔任市府發言人時，是否有經手類似狀況的案件？有沒有調查釐清？
蔣萬安回應，這件事情是在8月7日得知，李政軒在接受調查回台北時回報並當場提出辭呈，以個人生涯考量，因此准辭，但基於偵查不公開，所以不能主動談。
蔣萬安回，李政軒在2023到市府，當時任職副發言人、主任研究員，而台中的案件據了解是只有參與評審委員會議，沒有參與最終決定。
不過，陳賢蔚質疑，當初任用李政軒時，稱專長是傳遞市政資訊，「自己請辭講得不清不楚，是不是遮掩？」
議員簡舒培也追問，李政軒在面試時，有沒有講過涉案的事件？
蔣萬安表示，都有說過了，8月7日才知道被約談，不能主動把偵查案件公布，「難道要我洩密嗎？」並不是蓋牌。
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