謝國樑透露競總成立時機 首位發言人是台大外文系畢業的她

基隆市長謝國樑今天下午參加115年基隆市銀髮人才服務據點大型徵才活動，現場12家廠商提供400多個職缺，很多銀髮人才找換工作，十分熱絡。謝國樑提及今年中秋節前，長者就可拿到市府長樂六五專案6500元的敬老禮金；謝並說競選總部將在登記後成立，首位發言人為台大外文系畢業的在地年輕人謝若彤。

謝國樑說，外界對選舉的關心遠遠超乎想像，他一直以來就是希望把市政做好，國民黨中常會提名他參選連任過後，開始出來向大家問候，他原本規畫正式登記後再成立競選總部，但市民非常的關心，從這幾天市場拜票、問候中獲得大家滿滿的祝福，他非常感謝市民。

謝國樑表示，因為他是現任市長的身分，還是要以市政為主，會在正式登記正式成立競選總部，並公布相關規畫，現在選情已經加溫，未來計畫只會成立一處競選總部，會設在哪裡會再正式公布。

謝國樑指出，目前競選辦公室發言人為謝若彤，她是一個標準的基隆人，在二信念初中、高中，畢業於台大外文系的在地年輕人，由她以一個在地孩子的角色來發表對市政、選舉及政策的看法是非常適合的。

謝國樑說，現在他們所做的一切，就是為下一代，就是為了像若彤這樣的年輕朋友，打造一個有願景、希望、就業及產業的城市，這也是基隆未來要走的方向，這些年輕人才是基隆未來的希望。

「今年中秋節前，長者就可拿到市府長樂六五專案6500元的敬老禮金。」謝國樑說，明年三節也都會發加倍的三節敬老金金，給65歲以上設籍滿3年的長者。市府對長者有完善的照顧，他也鼓勵長者只要身體健康允許，還是可以外出工作，今天徵才活動就提供非常多的職缺，市府媒介最好的工作。

基隆市長謝國樑今天下午參加115年基隆市銀髮人才服務據點大型徵才活動。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天下午參加115年基隆市銀髮人才服務據點大型徵才活動。記者游明煌／攝影