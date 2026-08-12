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開箱三鶯線景點 蘇巧慧允推老街觀光券、季季有活動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群發佈開箱捷運三鶯線旅遊影片。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群發佈開箱捷運三鶯線旅遊影片。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群發布開箱捷運三鶯線景點影片。蘇巧慧說，未來她將推動「老街觀光券」及「老街季季有活動」的政見，每季規畫不同主題的城市級活動，結合各地老街及商圈特色，並配合市府大型活動及節慶發放老街觀光券，鼓勵遊客走進老街，增加停留時間及在地消費。

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蘇巧慧競選辦公室三位發言人在影片中，從頂埔站出發，隨後前往三峽老街、鶯歌陶瓷老街，以及新北市美術館，影片最後三人在滷味店排隊採買時，蘇巧慧突然戴著安全帽化身排隊路人驚喜現身，聽完發言人點餐後，更微笑轉頭說「哎呦，懂點喔！」。

蘇巧慧說，三鶯線在六月底通車，這次團隊的發言人群特別拍攝影片，用輕鬆有趣的方式，帶大家介紹沿線的的景點和美食，也希望邀請更多民眾實際搭上三鶯線，走進三峽、鶯歌，感受在地不同的觀光魅力。

蘇巧慧表示，三鶯線通車後，不僅讓三峽、鶯歌的民眾出門更加便利，也把沿線豐富的觀光、文化及藝文景點串聯起來，現在從頂埔站出發，搭乘三鶯線就能一路走訪三峽老街、台北大學、鶯歌陶瓷老街及新北市美術館，沿途還有許多值得探索的特色店家和在地美食，讓三鶯線不只是通勤的交通工具，也成為大家周末出遊的新選擇。

蘇巧慧說，未來她將推動「老街觀光券」及「老街季季有活動」的政見，每季規畫不同主題的城市級活動，結合各地老街及商圈特色，並配合市府大型活動及節慶發放老街觀光券，鼓勵遊客走進老街，增加停留時間及在地消費。她期望透過活動、觀光券及城市行銷相互搭配，把觀光人潮導入地方商圈，為在地店家創造更多商機，帶動地方觀光發展。

蘇巧慧表示，未來她和團隊也會持續發想更多有趣的企劃，用不同方式行銷新北市，讓新北各地的美食、文化、景點及地方特色被更多人看見，也吸引更多人實際走進地方、感受在地魅力，進一步為商圈帶來更多人潮與商機。

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